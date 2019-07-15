15 Temmuz Şehitleri Beylikdüzü’nde anıldı

İSTANBUL, (DHA) - BEYLİKDÜZÜ Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün, 3'üncü yıldönümünü 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’nda gerçekleştirdiği programla andı.

Beylikdüzü Belediyesi, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin 3. yıl dönümünü 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’nda gerçekleştirdiği programla andı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma programına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra; ilçe protokolü, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tüm katılımcıların ortak görüşünün, Türkiye adına bir daha böyle bir günün yaşanmaması olduğu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında, Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi.

“ŞANLI DİRENİŞLERİMİZİ GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNE GETİRDİKÇE GÖĞSÜMÜZ KABARIYOR”

Anma programındaki yaptığı konuşmasında 15 Temmuz’un hem hüzünlü hem de gururlu bir gün olduğunun altını çizen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, şunları söyledi: