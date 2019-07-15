15 Temmuz şehitleri Beylikdüzü’nde anıldı

Beylikdüzü’nde hain darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenlendi.

Beylikdüzü’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla şehitler için anma programı gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda düzenlenen programa Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra şehit aileleri ve gaziler de katıldı. Programda, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Ardından Başkan Çalık, 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının asılı olduğu sergiyi gezerek karanfil bıraktı.

“Sandıkla gelenin ancak sandıkla gitmesi gerekir”

15 Temmuz’un 3’ncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “ Milletimizin kararlı duruşu her zaman için demokrasiden yana tavrını korumuştur. Türk milleti bilir ki en kötü sivil yönetim şekli bile cunta yönetimlerinden darbe yönetimlerinden daha iyidir. Sandıkla gelenin ancak sandıkla gitmesi gerekir. Milletimizin iradesi ve ülkemizin bütünlüğüne kasteden 15 Temmuz darbe girişiminden 3 yıl da geçse hem yaşananlar hem de acımız daha çok tazedir. Yıllarca milletimizin dini duygularını istismar edenler, 3 yıl önceki o karanlık gecede anayasal düzeni ortadan kaldırmaya gayret ettiler ancak milletimiz korkmadı sinmedi buna karşı durdu. Genciyle yaşlısıyla hainlerin karşısına dikildi. Göğsünü siper etti yeri geldi canını verdi ama teröristlere geçit vermedi” dedi.