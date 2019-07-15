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15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 13:26 | Son Güncelleme

Karşıyaka'daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği, hain darbe girişimine karşı kahramanlık destanı yazılan günün yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı - 15 Temmuz şehitlerinin aileleri, yakınlarının kabri başında Kur'an okudu, dua etti - Şehit Halil Işılar'ın annesi Hülya Işılar: - "Hayalleri vardı, hayalleriyle gitti. Arkadaşları evlendi, çocuk sahibi oldu. Çok üzüntülüyüm"

Ankara'da, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri, yakınlarını kabirleri başında dualarla andı.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı kahramanlık destanı yazılan günün yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı.

Şehitliği ziyaret eden aileler, Türk bayrakları asılı kabirlerin başında dua etti. Mezarlara çiçek bırakan aileler, şehitliği karanfillerle süsledi.

Şehit Halil Işılar'ın annesi Hülya Işılar, içinin yandığını söyledi. Oğlunun Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde şehit düştüğünü belirten Işılar, "Bir tek oğlumdu, yan gözle bakmaya kıyamazdım ama o hainler, kendini bilmez hadsizler böyle yaptı. Hakkımız helal değil onlara. Bu milletin, bu vatanın hakkı helal değil onlara." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine oğlunun da herkes gibi dışarı çıktığını dile getiren Işılar, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. O sokağa çağırmasaydı, meydan onlara kalacaktı. O meydanı o itlere bırakmadık, yiğitlerimize bıraktık." diye konuştu.

Oğlunun elektrikçi olduğunu söyleyen Işılar, "Hayalleri vardı, hayalleriyle gitti. Onun hayalleri beni yıkıyor zaten. Arkadaşları evlendi, çocuk sahibi oldu. Çok üzüntülüyüm. Rabb'im sabır versin." ifadelerini kullandı.

Şehit Işılar'ın babası Hicabi Işılar da oğlunu kaybetmenin acısını her zaman yaşadığını, onu çok özlediklerini belirterek, "Vatan, millet sağ olsun." dedi.

Şehit Necmi Bahadır Denizcioğlu'nun yeğeni Seda Denizcioğlu, acılarının hiç azalmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"O bizim evimizin neşe kaynağıydı, herkesi güldüren, eğlendiren, her şeye pozitif bakan bir insandı. O gittikten sonra birçok şey değişti. Mesela bayramlar eskisi gibi olmuyor. Bayramlarda hep amcamla neşe bulurduk, o şenlendirirdi. Artık her bayram buraya geliyoruz. Önceden bir evde buluşurduk, şimdi burada buluşuyoruz."

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