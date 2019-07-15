15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Ankara'da, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri, yakınlarını kabirleri başında dualarla andı.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı kahramanlık destanı yazılan günün yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı.

Şehitliği ziyaret eden aileler, Türk bayrakları asılı kabirlerin başında dua etti. Mezarlara çiçek bırakan aileler, şehitliği karanfillerle süsledi.

Şehit Halil Işılar'ın annesi Hülya Işılar, içinin yandığını söyledi. Oğlunun Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde şehit düştüğünü belirten Işılar, "Bir tek oğlumdu, yan gözle bakmaya kıyamazdım ama o hainler, kendini bilmez hadsizler böyle yaptı. Hakkımız helal değil onlara. Bu milletin, bu vatanın hakkı helal değil onlara." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine oğlunun da herkes gibi dışarı çıktığını dile getiren Işılar, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. O sokağa çağırmasaydı, meydan onlara kalacaktı. O meydanı o itlere bırakmadık, yiğitlerimize bıraktık." diye konuştu.