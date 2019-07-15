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15 Temmuz şehitleri Golden Gate köprüsünde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 17:09 | Son Güncelleme

Bir grup Türk vatandaşı, 15 Temmuz şehitlerini anmak için ABD'nin San Francisco kentindeki Golden Gate köprüsünden Türk bayrağı açarak geçiş yaptı

KALİFORNİYA (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, ABD'nin California eyaletinin San Francisco kentinde bir grup Türk vatandaşı, motosiklet ve arabalarıyla, ünlü Golden Gate köprüsünden Türk bayraklarıyla geçti.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları anmak ve darbe girişimini kınamak amacıyla ellerindeki Türk bayraklarıyla bir araya gelen grup, Golden Gate köprüsünden geçiş yaptı.

Etkinliğe, eyaletin farklı üniversitelerinde çalışan Türk akademisyenler ile Türk öğrenciler de katıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Stanford Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Hasan Demirci, ''Türk milletine kimse pranga vuramaz. F-16 uçaklarına 'senin yakıtın bitecek elbet' diyen, tankın altına yatan, üstünden tank geçtikten sonra tekrar arkasından gelen tankın önüne de tekrar korkmadan çıkan aslanlar oldukça kimse bu aziz millete diz çöktüremez.'' ifadelerini kullandı.

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