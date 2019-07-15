15 Temmuz şehitleri için 20 gün pedal çevirdi

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Belçika'da yaşayan Kayserili Mustafa Öz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanların anısına kilometrelerce pedal çevirerek Kayseri'ye bisikletle geldi.

Belçika'nın Anvers şehrinden bisikletiyle yola çıkan 59 yaşındaki Öz, 20 gün pedal çevirerek yaklaşık 3 bin kilometre yol katetti. 5 ülke ve yaklaşık 50 şehri bisikletiyle geçen Öz, Lüksemburg, Fransa, İsviçre, İtalya’yı karadan geçtikten sonra gemi ile Yunanistan’a indi ve buradan Türkiye’ye geldi.

Bisiklet yolculuğunu AA muhabirine anlatan Öz, etkinliğini 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiğini söyledi.

Çocukluktan beri bisiklet tutkusu olduğunu belirten Öz, "Sürekli bisiklet kullanıyordum ama böylesine uzun bir yolculuğa daha önce hiç çıkmamıştım." diye konuştu.

Yurt dışında yaşıyor olsa da Türkiye'deki 15 Temmuz hain darbe girişiminin kendisinde de büyük iz bıraktığını vurgulayan Öz, şunları kaydetti:

"Ülkemize, vatandaşlarımıza, devletimize ve şehitlerimize sevgimizi nasıl gösterebiliriz diye yıllardır uğraşıyoruz. Ben de 15 Temmuz şehitlerimiz için bisikletle Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Ailemle görüştüm. Onlar ilk başta çok karşı çıktı. Yaşımdan dolayı biraz tereddüt ettiler. Yollarda başıma bir şey geleceğinden korktular. Onları ikna edip yola çıktım. Ailem beni Belçika'dan arkamdan su dökerek uğurladı. 20 gündür yoldayım. Birçok zorlukla karşılaştım ama bitişinde şehitlerimize armağan edeceğimi düşündüğüm içim zorluklar beni yolumdan çevirmedi."