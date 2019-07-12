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15 Temmuz şehitleri için Kur'an okundu, lokma döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:35 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Dokuz Eylül Üniversitesi'nce düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, lokma döküldü.

15 Temmuz şehitleri için Kur'an okundu, lokma döküldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Dokuz Eylül Üniversitesi'nce düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, lokma döküldü.
Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' için program düzenlendi. İlahiyat Fakültesi'ndeki Hacı Fatma Tatari Camisi ve Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde, cuma selasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ardından da cuma namazı kılındı. Okul idarecilerinin de katıldığı etkinlikte, namaz sonrası lokma döküldü. Hacı Fatma Tatari Camisi'nin imamı Ömer Şimşek, şehitler için dua etti. Şimşek, ülkenin bir daha böyle kötü durumla karşılaşmamasının en büyük temennisi olduğunu belirterek, "Allah bu millete, bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın. Bu millet, feraseti ve cesareti sayesinde tarih boyunca en büyük olayların altından kalktığı gibi 15 Temmuz'da da destan yazmıştır" dedi.

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15 Temmuz şehitleri için Kur'an okundu, lokma döküldü15 Temmuz şehitleri için Kur'an okundu, lokma döküldü15 Temmuz şehitleri için Kur'an okundu, lokma döküldü15 Temmuz şehitleri için Kur'an okundu, lokma döküldü

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