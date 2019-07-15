HABER

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 15:49 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ulu Cami’de şehitler için mevlit okunurken, öğle namazının ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından da vatandaşlara pilav dağıtıldı.Namaz çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "3 yıl önce Türkiye hem bir ihaneti hem de bir direnişi gördü.

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ulu Cami’de şehitler için mevlit okunurken, öğle namazının ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından da vatandaşlara pilav dağıtıldı.
Namaz çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "3 yıl önce Türkiye hem bir ihaneti hem de bir direnişi gördü. Bugün 3. sene-i devriyesi. Bu kapsamda ülkemizin her bölgesinde, bu olayı unutturmamak için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bugün resmi bayram. Öncelikle bu vatan için canlarını feda etmiş bütün şehitlerimizi ve 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyoruz. Göğüslerini siper eden gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz" dedi.
Türkiye’nin büyük bir ülke ve kadim bir tarihi olduğunu ifade eden Güngör, "15 Temmuz bir ihanet olmasının yanında, bir direnişin ve beraberliğinde, Türk milletinin tırnaklarıyla, çıplak elleriyle tankları nasıl durdurduğunun göstergesidir. Rabbim bize böyle günler yaşatmasın. Düşmanlar da şunu bilsin ki, biz kadim tarihimize baktığımızda bu milletin tarihi zaferlerle doludur. Biz ya bu topraklar üzerinde özgürce yaşarız ya da bu toprakların altında şehadete ereriz bunu bilsinler" diye konuştu.
Ulu Cami’de düzenlenen etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de katıldı.

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anma töreni için toplanmalar başladıAtatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anma töreni için toplanmalar başladı
Şehit Yasin Çubuk adına Mevlid-i ŞerifŞehit Yasin Çubuk adına Mevlid-i Şerif
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz şehitlerini dualarla andılar

15 Temmuz şehitlerini dualarla andılar

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Hayri Baraçlı açıklaması

İmamoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağım

İBB Başkanı İmamoğlu: Onlara minnnet borçluyuz

İBB binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.