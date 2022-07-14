15 Temmuz şehitleri kimlerdir? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitleri ve meslekleri

15 Temmuz gününe çok az bir zaman kaldı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen 15 Temmuz darbe girişiminde tanklara, helikopterlere, ağır silahlara karşı duran ülkemizin vatandaşlarından 251 kişi şehit düştü. 15 Temmuz yaklaşırken, vatandaşlar şehit düşen isimleri merak edip araştırmaya başladı. Peki Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kimler şehit düştğü? İşte merak edilen 15 Temmuz şehiterinin adları...

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE MESLEKLERİ

Cemal ABUATUYE / Fas vatandaşı

Dursun ACAR / Yusufeli / 1972 / Polis

Mesut ACU / Ankara / 1960 / Ayakkabı imalatçısı

Ömercan AÇIKGÖZ / Sinop / 1985 / Öğrenci

Yasin Naci AĞAROĞLU / Seyhan / 1994 / Serbest meslek

Murat AKDEMİR / Üsküdar / 1989 / Serbest meslek

Suat AKINCI / Sarıkaya / 1984 / Tesisatçı

Tevhit AKKAN / Horasan / 1956 / Seyyar satıcı

Muhammet AKSU / Alaçam / 1977 / Aşçı

Timur AKTEMUR / Selim / 1979 / Döşemeci

Meriç ALEMDAR / Gaziantep / 1972 / Polis

Salih ALIŞKAN / Vakfıkebir / 1968 / İşçi

Ali ALITKAN / Sungurlu / 1984 / İmam

Murat ALKAN / Şereflikoçhisar / 1974 / Polis

Münür ALKAN / Tekirdağ / 1975 / Polis

Suat ALOĞLU / Siverek / 1977 / Serbest meslek

Akif ALTAY / Burdur / 1963 / Polis

Hasan ALTIN / Yozgat / 1955 / Emekli

Muhammet AMBAR / Çayeli / 1977 / Serbest meslek

Ali ANAR / Ankara / 1981 / Muhtar

Yalçın ARAN / Niğde / 1980 / Kepçe operatörü

Haki ARAS / Göle / 1969 / Serbest meslek

Mucip ARIGAN / Ankara / 1983 / Serbest meslek

Metin ARSLAN / Karabük / 1972 / Serbest meslek

Osman ARSLAN / Bayat / 1963 / İşçi emeklisi

Mustafa ASLAN / Yozgat / 1969 / Polis

İbrahim ATEŞ / Ankara / 1986 / Mobilyacı

Mustafa AVCU / Çorum / 1994 / Öğrenci

Mahir AYABAK / Bahçelievler / 1999 / Garson

Onur Ensar AYANOĞLU / Fatih / 1989 / Vinç operatörü

Bülent AYDIN / Iğdır / 1969 / Asker

Muzaffer AYDOĞDU / Ankara / 1980 / Serbest meslek

Ayşe AYKAÇ / Cide / 1972 / Ev hanımı

Vedat BARCEĞCİ / Gaziosmanpaşa / 1988 / Kuyumcu

Fevzi BAŞARAN / Ankara / 1985 / Polis

Şükrü BAYRAKÇI / Göztepe / 1985 / Serbest meslek

Hikmet BAYSAL / Istanbul / 1993 / Serbest meslek

Ufuk BAYSAN / Düzce / 1974 / Polis

Velit BEKDAŞ / Mardin / 1986 / Polis

Lokman BİÇİNCİ / Narman / 1991 / İşçi

Zekeriya BİTMEZ / Malatya / 1959 / Emekli

Fuat BOZKURT / Doğanşehir / 1985 / Serbest meslek

Fırat BULUT / Ankara / 1986 / Polis

Cüneyt BURSA / Ankara / 1979 / Polis

Recep BÜYÜK / Kalkandere / 1978 / Esnaf

Adil BÜYÜKCENGİZ / İstanbul / 1964 / Tüccar

Vedat BÜYÜKÖZTAŞ / Ankara / 1980 / Mobilyacı

Mustafa CAMBAZ / Gümülcine / 1963 / Foto muhabiri

Çetin CAN / İstanbul / 1982 / Işıklandırma Şefi

Ömer CANKATAR / İstanbul / 1983 / Stajyer Mali Müşavir

Volkan CANÖZ / Ankara / 1987 / Serbest meslek

Selim CANSIZ / Şiran / 1988 / Serbest meslek

Burak CANTÜRK / Üsküdar / 1993 / Öğrenci

Samet CANTÜRK / Kazan / 1996 / İşçi

Mahmut COŞKUNSU / Üsküdar / 1973 / İş adamı

Seyit Ahmet ÇAKIR / Gaziantep / 1990 / Polis

Yusuf ÇELİK / Ankara / 1970 / Esnaf

Yusuf ÇELİK / Aksaray / 1951 / Emekli İşçi

Mehmet ÇETİN / Uşak / 1977 / Polis

Ziya İlhan Çağdaş / Erzincan / 1985 / Astsubay

Askeri ÇOBAN / Zeynalan / 1963 / Serbest meslek

Ümit ÇOBAN / Amasya / 1975 / Yüzme Antrenörü

Aydın ÇOPUR / Ankara / 1989 / Endüstri Mühendisi

Cuma DAĞ / Elazığ / 1977 / Mühendis

Fatih DALGIÇ / Eskişehir / 1990 / Serbest meslek

Cemal DEMİR / Terme / 1949 / Esnaf

Şeyhmus DEMİR / Mardin / 1988 / Kurye

Muhammet Fazlı DEMİR / Sadık / 1975 / Emlakçı

Faruk DEMİR / Elazığ / 1965 / Polis

Mehmet DEMİR / Gaziantep / 1985 / Polis

Murat DEMİRCİ / İstanbul / 1977 / İşçi

Sümer DENİZ / Sivas / 1974 / Esnaf

Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU / Ankara / 1966 / Serbest meslek

Erdem DİKER / Niksar / 1986 / Serbest meslek

Mustafa DİREKLİ / Şanlıurfa / 1996 / Öğrenci

Şirin DİRİL / Sason / 1983 / Şoför

Kübra DOĞANAY / Kayseri / 1993 / Polis

Erhan DURAL / Pazar / 1983 / Teknisyen

Sener DURSUN / Ankara / 1968 / Serbest meslek

Erhan DÜNDAR / Istanbul / 1995 / Serbest meslek

Şener DURSUN / Ankara / 1968 / Serbest meslek

Tolga ECEBALIN / Fatih / 1989 / Tezgahtar

Barış EFE / İstanbul / 1979 / İşçi

Nedip Cengiz EKER / Elazığ / 1975 / Polis

Medet EKİZCELİ / Çankırı / 1981 / Sendika temsilcisi

Kemal EKŞİ / Üsküdar / 1992 / Serbest meslek

Yusuf ELİTAŞ / Ankara / 1979 / Öğretmen

Murat ELLİK / İzmir / 1991 / Polis

Erkan ER / Orta / 1972 / Usta

Yılmaz ERCAN / Üsküdar / 1977 / Serbest meslek

Batuhan ERGİN / Bahçelievler / 1995 / Serbest meslek

Niyazi ERGÜVEN / Türkoğlu / 1990 / Polis

Münir Murat ERTEKİN / Sivas / 1969 / Polis

Sait ERTÜRK / Ankara / 1969 / Asker

Gökhan ESEN / İstanbul / 1980 / İşçi

Mahmut ESIT / Mardin / 1973 / Serbest meslek

Osman EVSAHİBİOĞLU / Taşkent / 1987 / Mobilyacı

Yunus Emre EZER / Ilgaz / 1978 / Reklamcı

Özgür GENÇER / Ankara / 1985 / Esnaf

Tahsin GEREKLİ / Baskil / 1977 / Tekstilci

Hüseyin GORAL / Elazığ / 1990 / Polis

Serdar GÖKBAYRAK / Denizli / 1971 / Polis

Serkan GÖKER / Akdağmadeni / 1977 / Eski özel harekat polisi

Orhun GÖYTAN / Kadıköy / 1980 / Turizmci

Mehmet GÜDER / Artova / 1965 / Özel sektör çalışanı

Ümit GÜDER / Ankara / 1953 / Serbest meslek

Gülşah GÜLER / Hatay / 1992 / Polis

Hasan GÜLHAN / Samsun / 1970 / Polis

Halit GÜLSER / Diyarbakır / 1987 / Polis

Hakan GÜLŞEN / Ankara / 1973 / Güvenlik amiri

Mehmet GÜLŞEN / Ankara / 1955 / Esnaf

Lütfi GÜLŞEN / Ankara / 1953 / Emekli

Recep GÜNDÜZ / Tercan / 1989 / İşçi

Emin GÜNER / Ankara / 1969 / Esnaf

Sevda GÜNGÖR / Adana / 1989 / Polis

Hüseyin GÜNTEKİN / Kemah / 1973 / Kasap

Fazıl GÜRS / Ankara / 1980 / Matbaacı

Yıldız GÜRSOY / Sarıkaya / 1974 / Çaycı

Önder GÜZEL / Aksaray / 1970 / Polis

Ömer HALİSDEMİR / Çukurkuyu / 1974 / Asker

Halil HAMURYEN / Van / 1977 / Polis

Uhud Kadir IŞIK / Yenimahalle / 1998 / Öğrenci

Halil IŞILAR / Yenimahalle / 1994 / Elektrikçi

Celalettin İBİŞ / Yozgat / 1963 / İşçi

Battal İLGÜN / Ankara / 1981 / Serbest meslek

Erol İNCE / Yusufeli / 1968 / Polis

Murat İNCİ / Kangal / 1974 / Mobilyacı

Ömer İPEK / Yozgat / 1982 / Reklamcı

Hüseyin KALKAN / Ankara / 1971 / Polis

Fatih KALU / Aksaray / 1995 / Öğrenci

Halil KANTARCI / İstanbul / 1979 / Esnaf

Akif KAPAKLI / Sungurlu / 1954 / Serbest meslek

Sedat KAPLAN / Trabzon / 1985 / Serbest meslek

Resul KAPTANCI / Haymana / 1983 / İşçi

Ahmet KARA / İskenderun / 1992 / Serbest meslek

Mehmet KARAASLAN / Bismil / 1976 / Serbest meslek

Mehmet KARACATİLKİ / Osmaniye / 1984 / Polis

Davut KARAÇAM / Ankara / 1964 / İşçi emeklisi

Sultan Selim KARAKOÇ / Güneyce / 1974 / Serbest meslek

Bülent KARALI / Seydişehir / 1977 / Serbest meslek

Mustafa KARASAKAL / Çorum / 1998 / Öğrenci

Köksal KARMİL / Trabzon / 1966 / Serbest meslek

Ali KARSLI / Çorum / 1971 / Memur

Köksal KAŞALTI / Ankara / 1979 / Polis

Vahit KAŞÇIOĞLU / Hınıs / 1974 / Kaynakçı

Hasan KAYA / Koyulhisar / 1969 / İşçi

Feramil Ferhat KAYA / Ankara / 1988 / Polis

Ismail KAYIK / Istanbul/ 1961 / Emekli

Mustafa KAYMAKÇI / Tosya / 1979 / Güvenlik görevlisi

Alper KAYMAKÇI / Ankara / 1986 / Ustabaşı

İsmail KEFAL / Tirebolu / 1984 / Garson

Ayhan KELEŞ / Kaman / 1964 / Mobilyacı

Mehmet Ali KILIÇ / Fatih / 1994 / Öğrenci

Onur KILIÇ / Eyüp / 1993 / Taksici

Mutlucan KILIÇ / Bala / 1998 / Garson

Muhammet Oğuz KILINÇ / Samsun / 1990 / Polis

Hüseyin KISA / Zile / 1987 / Tornacı

Muhsin KİREMİTÇİ / Konya / 1988 / Polis

Ahmet KOCABAY / Pütürge / 1985 / İşçi

Mehmet KOCAKAYA / Çorum / 1994 / Güvenlik görevlisi

Murat KOCATÜRK / İstanbul / 1981 / Ayakkabı ustası

Ferhat KOÇ / Altındağ / 1987 / Polis

Mustafa KOÇAK / Yozgat / 1982 / İşçi

Ramazan KONUŞ / Bor / 1967 / Veteriner Hekim

Zafer KOYUNCU / Pazaryeri / 1971 / Polis

Yakup KOZAN / Ankara / 1974 / Serbest meslek

Aytekin KURU / Adana / 1973 / Polis

Ali İhsan LEZGİ / Orhaniye / 1963 / Memur

Jouad MERROUNE / Fas vatandaşı

Murat MERTEL / İstanbul / 1976 / İşçi

Ramazan MEŞE / Istanbul / 1991 / Marangoz

Halit Yaşar MİNE / Seyhan / 1988 / Asker

Murat NAİBOĞLU / Üsküdar / 1977 / Serbest meslek

Eyyüp OĞUZ / Elazığ / 1971 / Polis

Lokman OKTAY / Kelkit / 1964 / Elektrikçi

Abdullah Tayyip OLÇOK / Fatih / 1999 / Öğrenci

Erol OLÇOK / Çorum / 1962 / Reklamcı

Mehmet ORUÇ / Yüreğir / 1990 / Polis

Ahmet ORUÇ / Yüreğir / 1990 / Polis

Serhat ÖNDER / Almanya / 1975 / Serbest meslek

Burhan ÖNER / Gürpınar / 1974 / Serbest meslek

Ozan ÖZEN / Bolu / 1993 / Polis

Özkan ÖZENDİ / Yeşilyurt / 1961 / Emekli memur

İzzet ÖZKAN / Çankaya / 1983 / Kuaför

Ahmet ÖZSOY / Amasya / 1967 / Türksat bina tesisleri direktörü

Özcan ÖZSOY / Haymana / 1986 / Kozmetikçi

Fikret Metin ÖZTÜRK / Rize / 1965 / Polis

Erkan PALA / İstanbul / 1964 / Emekli

Rüstem Resul PERÇİN / Yenimahalle / 1998 / İşçi

Volkan PİLAVCI / Kırıkkale / 1980 / Şoför

Cengiz POLAT / Sarıkaya / 1973 / Elektrikçi

Emrah SAĞAZ / Çamoluk / 1989 / Serbest meslek

Zeynep SAĞIR / Adıyaman / 1979 / Polis

Şenol SAĞMAN / İstanbul / 1973 / Serbest meslek

Mehmet Akif SANCAR / Ankara / 1971 / Polis

Emrah SAPA / Korgan / 1987 / Kaynakçı

Ramazan SARIKAYA / Malatya / 1963 / Serbest meslek

Fatih SATIR / Sarıyer / 1988 / Serbest meslek

Necati SAYIN / Yusufeli / 1954 / İnşaat mühendisi

Mustafa SERİN / Balıkesir / 1969 / Polis

Mete SERTBAŞ / Refahiye / 1967 / Muhtar

Akın SERTÇELİK / İstanbul / 1975 / Serbest meslek

Demet SEZEN / Ankara / 1985 / Polis

Kader SİVRİ / Rize / 1974 / Şoför

Mustafa SOLAK / Alaca / 1973 / Dekorasyoncu

Turgut SOLAK / Balıkesir / 1979 / Polis

Yakup SÜRÜCÜ / Erzurum / 1987 / Polis

Mehmet Şefik ŞEFKATLİOĞLU / Şanlıurfa / 1967 / Tamirci

Mehmet ŞENGÜL / Ankara / 1986 / Makine mühendisi

Şuayip ŞEREFOĞLU / Rize / 1974 / Esnaf

Ömer TAKDEMİR / Kazan / 1996 / İşçi

Mustafa TECİMEN / Yayladağı / 1965 / Polis

Türkmen TEKİN / Pütürge / 1964 / Satış temsilcisi

Engin TİLBEÇ / Malatya / 2001 / Ögrenci

Varol TOSUN / Niğde / 1972 / Polis

Kemal TOSUN / Niğde / 1967 / Polis

Yunus UĞUR / Seyhan / 1990 / Polis

Samet USLU / Kadıköy / 1990 / Muhasebeci

Hurşut UZEL / Kırıkhan / 1972 / Polis

Mehmet Şevket UZUN / Elazığ / 1985 / Polis

Hakan ÜNVER / Niğde / 1979 / Eczane teknisyeni

İlhan VARANK / Of / 1971 / Akademisyen

Ali Mehmet VUREL / Yozgat / 1974 / İşçi

Mesut YAĞAN / Ankara / 1984 / Şoför

Muhammet YALÇIN / Karaman / 1994 / Serbest meslek

Mustafa YAMAN / Bartın / 1985 / İmam

Oğuzhan YAŞAR / Erzurum / 1993 / Satış elemanı

Seher YAŞAR / Ankara / 1992 / Polis

Fahrettin YAVUZ / Of / 1980 / Serbest meslek

Birol YAVUZ / Tokat / 1975 / Polis

Alpaslan YAZICI / Bala / 1971 / Polis

Beytullah YEŞİLAY / Saraykent / 1984 / İşçi

Sevgi YEŞİLYURT / Alaçam / 1965 / Serbest meslek

Halil İbrahim YILDIRIM / Bozova / 2001 / İşçi

Gökhan YILDIRIM / Kırşehir / 1982 / Perdeci

Muharrem Kerem YILDIZ / Beyoğlu / 1987/ Satış Temsilcisi

İhsan YILDIZ / İstanbul / 1975 / Kaynakçı

Mehmet YILMAZ / Haseki / 1971 / Grafiker

Osman YILMAZ / Üsküdar / 1970 / Serbest meslek

İbrahim YILMAZ / Akdağmadeni / 1991 / Sözleşmeli imam

Hasan YILMAZ / Bektaş / 1972 / İşçi

Yasin YILMAZ / Yozgat / 1981 / Serbest meslek

Erkan YİĞİT / Tokat / 1981 / Esnaf

Cennet YİĞİT / Antalya / 1993 / Polis

Ümit YOLCU / Urfa / 1996 / Serbest meslek

Hakan YORULMAZ / Kırıkkale / 1988 / Polis

Ferdi YURDUSEVEN / Samsun / 1988 / Kurye

Bülent YURTSEVEN / Iğdır / 1968 / Polis

Yasin Bahadır YÜCE / Ankara / 1984 / Polis

Edip ZENGİN / Erzurum / 1971 / Polis

15 TEMMUZ SONRASI İSİM DEĞİŞİKLİKLERİ

Darbe girişiminin ardından bazı yerlerin isimleri değiştirildi:

Boğaziçi Köprüsü → 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Kızılay Meydanı → 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı

Ahmet Taner Kışlalı Meydanı → 15 Temmuz Milli İrade Meydanı (Birkaç gün sonra adı tekrar eskisine çevrildi)

Büyük İstanbul Otogarı → İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı

TRT, Yeni Haber Stüdyosu → 15 Temmuz Millet Stüdyosu

Kazan → Kahramankazan

Niğde University → Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, FETÖ ile ilişkilendirilebilecek kelimeler içeren toplam 90 caddenin adının değiştirilmesine karar verdi.

15 TEMMUZDA NE OLDU?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Yurtta Sulh Konseyi adıyla örgütlenen bir grup asker, 15 Temmuz 2016 tarihinde 65. Türkiye Hükûmeti ve Türkiye cumhurbaşkanına karşı darbe girişiminde bulundu. 16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı. Olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan en az 248 kişi (180 sivil, 62 polis, 6 asker) hayatını kaybetti.

