15 Temmuz şehitleri kimlerdir? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitleri ve meslekleri

15 Temmuz gününe çok az bir zaman kaldı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen 15 Temmuz darbe girişiminde tanklara, helikopterlere, ağır silahlara karşı duran ülkemizin vatandaşlarından 251 kişi şehit düştü. 15 Temmuz yaklaşırken, vatandaşlar şehit düşen isimleri merak edip araştırmaya başladı. Peki Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kimler şehit düştğü? İşte merak edilen 15 Temmuz şehiterinin adları...
Cemal ABUATUYE / Fas vatandaşı
Dursun ACAR / Yusufeli / 1972 / Polis
Mesut ACU / Ankara / 1960 / Ayakkabı imalatçısı
Ömercan AÇIKGÖZ / Sinop / 1985 / Öğrenci
Yasin Naci AĞAROĞLU / Seyhan / 1994 / Serbest meslek
Murat AKDEMİR / Üsküdar / 1989 / Serbest meslek
Suat AKINCI / Sarıkaya / 1984 / Tesisatçı
Tevhit AKKAN / Horasan / 1956 / Seyyar satıcı
Muhammet AKSU / Alaçam / 1977 / Aşçı
Timur AKTEMUR / Selim / 1979 / Döşemeci
Meriç ALEMDAR / Gaziantep / 1972 / Polis
Salih ALIŞKAN / Vakfıkebir / 1968 / İşçi
Ali ALITKAN / Sungurlu / 1984 / İmam
Murat ALKAN / Şereflikoçhisar / 1974 / Polis
Münür ALKAN / Tekirdağ / 1975 / Polis
Suat ALOĞLU / Siverek / 1977 / Serbest meslek
Akif ALTAY / Burdur / 1963 / Polis
Hasan ALTIN / Yozgat / 1955 / Emekli
Muhammet AMBAR / Çayeli / 1977 / Serbest meslek
Ali ANAR / Ankara / 1981 / Muhtar
Yalçın ARAN / Niğde / 1980 / Kepçe operatörü
Haki ARAS / Göle / 1969 / Serbest meslek
Mucip ARIGAN / Ankara / 1983 / Serbest meslek
Metin ARSLAN / Karabük / 1972 / Serbest meslek
Osman ARSLAN / Bayat / 1963 / İşçi emeklisi
Mustafa ASLAN / Yozgat / 1969 / Polis
İbrahim ATEŞ / Ankara / 1986 / Mobilyacı
Mustafa AVCU / Çorum / 1994 / Öğrenci
Mahir AYABAK / Bahçelievler / 1999 / Garson
Onur Ensar AYANOĞLU / Fatih / 1989 / Vinç operatörü
Bülent AYDIN / Iğdır / 1969 / Asker
Muzaffer AYDOĞDU / Ankara / 1980 / Serbest meslek
Ayşe AYKAÇ / Cide / 1972 / Ev hanımı
Vedat BARCEĞCİ / Gaziosmanpaşa / 1988 / Kuyumcu
Fevzi BAŞARAN / Ankara / 1985 / Polis
Şükrü BAYRAKÇI / Göztepe / 1985 / Serbest meslek
Hikmet BAYSAL / Istanbul / 1993 / Serbest meslek
Ufuk BAYSAN / Düzce / 1974 / Polis
Velit BEKDAŞ / Mardin / 1986 / Polis
Lokman BİÇİNCİ / Narman / 1991 / İşçi
Zekeriya BİTMEZ / Malatya / 1959 / Emekli
Fuat BOZKURT / Doğanşehir / 1985 / Serbest meslek
Fırat BULUT / Ankara / 1986 / Polis
Cüneyt BURSA / Ankara / 1979 / Polis
Recep BÜYÜK / Kalkandere / 1978 / Esnaf
Adil BÜYÜKCENGİZ / İstanbul / 1964 / Tüccar
Vedat BÜYÜKÖZTAŞ / Ankara / 1980 / Mobilyacı
Mustafa CAMBAZ / Gümülcine / 1963 / Foto muhabiri
Çetin CAN / İstanbul / 1982 / Işıklandırma Şefi
Ömer CANKATAR / İstanbul / 1983 / Stajyer Mali Müşavir
Volkan CANÖZ / Ankara / 1987 / Serbest meslek
Selim CANSIZ / Şiran / 1988 / Serbest meslek
Burak CANTÜRK / Üsküdar / 1993 / Öğrenci
Samet CANTÜRK / Kazan / 1996 / İşçi
Mahmut COŞKUNSU / Üsküdar / 1973 / İş adamı
Seyit Ahmet ÇAKIR / Gaziantep / 1990 / Polis
Yusuf ÇELİK / Ankara / 1970 / Esnaf
Yusuf ÇELİK / Aksaray / 1951 / Emekli İşçi
Mehmet ÇETİN / Uşak / 1977 / Polis
Ziya İlhan Çağdaş / Erzincan / 1985 / Astsubay
Askeri ÇOBAN / Zeynalan / 1963 / Serbest meslek
Ümit ÇOBAN / Amasya / 1975 / Yüzme Antrenörü
Aydın ÇOPUR / Ankara / 1989 / Endüstri Mühendisi
Cuma DAĞ / Elazığ / 1977 / Mühendis
Fatih DALGIÇ / Eskişehir / 1990 / Serbest meslek
Cemal DEMİR / Terme / 1949 / Esnaf
Şeyhmus DEMİR / Mardin / 1988 / Kurye
Muhammet Fazlı DEMİR / Sadık / 1975 / Emlakçı
Faruk DEMİR / Elazığ / 1965 / Polis
Mehmet DEMİR / Gaziantep / 1985 / Polis
Murat DEMİRCİ / İstanbul / 1977 / İşçi
Sümer DENİZ / Sivas / 1974 / Esnaf
Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU / Ankara / 1966 / Serbest meslek
Erdem DİKER / Niksar / 1986 / Serbest meslek
Mustafa DİREKLİ / Şanlıurfa / 1996 / Öğrenci
Şirin DİRİL / Sason / 1983 / Şoför
Kübra DOĞANAY / Kayseri / 1993 / Polis
Erhan DURAL / Pazar / 1983 / Teknisyen
Sener DURSUN / Ankara / 1968 / Serbest meslek
Erhan DÜNDAR / Istanbul / 1995 / Serbest meslek
Şener DURSUN / Ankara / 1968 / Serbest meslek
Tolga ECEBALIN / Fatih / 1989 / Tezgahtar
Barış EFE / İstanbul / 1979 / İşçi
Nedip Cengiz EKER / Elazığ / 1975 / Polis
Medet EKİZCELİ / Çankırı / 1981 / Sendika temsilcisi
Kemal EKŞİ / Üsküdar / 1992 / Serbest meslek
Yusuf ELİTAŞ / Ankara / 1979 / Öğretmen
Murat ELLİK / İzmir / 1991 / Polis
Erkan ER / Orta / 1972 / Usta
Yılmaz ERCAN / Üsküdar / 1977 / Serbest meslek
Batuhan ERGİN / Bahçelievler / 1995 / Serbest meslek
Niyazi ERGÜVEN / Türkoğlu / 1990 / Polis
Münir Murat ERTEKİN / Sivas / 1969 / Polis
Sait ERTÜRK / Ankara / 1969 / Asker
Gökhan ESEN / İstanbul / 1980 / İşçi
Mahmut ESIT / Mardin / 1973 / Serbest meslek
Osman EVSAHİBİOĞLU / Taşkent / 1987 / Mobilyacı
Yunus Emre EZER / Ilgaz / 1978 / Reklamcı
Özgür GENÇER / Ankara / 1985 / Esnaf
Tahsin GEREKLİ / Baskil / 1977 / Tekstilci
Hüseyin GORAL / Elazığ / 1990 / Polis
Serdar GÖKBAYRAK / Denizli / 1971 / Polis
Serkan GÖKER / Akdağmadeni / 1977 / Eski özel harekat polisi
Orhun GÖYTAN / Kadıköy / 1980 / Turizmci
Mehmet GÜDER / Artova / 1965 / Özel sektör çalışanı
Ümit GÜDER / Ankara / 1953 / Serbest meslek
Gülşah GÜLER / Hatay / 1992 / Polis
Hasan GÜLHAN / Samsun / 1970 / Polis
Halit GÜLSER / Diyarbakır / 1987 / Polis
Hakan GÜLŞEN / Ankara / 1973 / Güvenlik amiri
Mehmet GÜLŞEN / Ankara / 1955 / Esnaf
Lütfi GÜLŞEN / Ankara / 1953 / Emekli
Recep GÜNDÜZ / Tercan / 1989 / İşçi
Emin GÜNER / Ankara / 1969 / Esnaf
Sevda GÜNGÖR / Adana / 1989 / Polis
Hüseyin GÜNTEKİN / Kemah / 1973 / Kasap
Fazıl GÜRS / Ankara / 1980 / Matbaacı
Yıldız GÜRSOY / Sarıkaya / 1974 / Çaycı
Önder GÜZEL / Aksaray / 1970 / Polis
Ömer HALİSDEMİR / Çukurkuyu / 1974 / Asker
Halil HAMURYEN / Van / 1977 / Polis
Uhud Kadir IŞIK / Yenimahalle / 1998 / Öğrenci
Halil IŞILAR / Yenimahalle / 1994 / Elektrikçi
Celalettin İBİŞ / Yozgat / 1963 / İşçi
Battal İLGÜN / Ankara / 1981 / Serbest meslek
Erol İNCE / Yusufeli / 1968 / Polis
Murat İNCİ / Kangal / 1974 / Mobilyacı
Ömer İPEK / Yozgat / 1982 / Reklamcı
Hüseyin KALKAN / Ankara / 1971 / Polis
Fatih KALU / Aksaray / 1995 / Öğrenci
Halil KANTARCI / İstanbul / 1979 / Esnaf
Akif KAPAKLI / Sungurlu / 1954 / Serbest meslek
Sedat KAPLAN / Trabzon / 1985 / Serbest meslek
Resul KAPTANCI / Haymana / 1983 / İşçi
Ahmet KARA / İskenderun / 1992 / Serbest meslek
Mehmet KARAASLAN / Bismil / 1976 / Serbest meslek
Mehmet KARACATİLKİ / Osmaniye / 1984 / Polis
Davut KARAÇAM / Ankara / 1964 / İşçi emeklisi
Sultan Selim KARAKOÇ / Güneyce / 1974 / Serbest meslek
Bülent KARALI / Seydişehir / 1977 / Serbest meslek
Mustafa KARASAKAL / Çorum / 1998 / Öğrenci
Köksal KARMİL / Trabzon / 1966 / Serbest meslek
Ali KARSLI / Çorum / 1971 / Memur
Köksal KAŞALTI / Ankara / 1979 / Polis
Vahit KAŞÇIOĞLU / Hınıs / 1974 / Kaynakçı
Hasan KAYA / Koyulhisar / 1969 / İşçi
Feramil Ferhat KAYA / Ankara / 1988 / Polis
Ismail KAYIK / Istanbul/ 1961 / Emekli
Mustafa KAYMAKÇI / Tosya / 1979 / Güvenlik görevlisi
Alper KAYMAKÇI / Ankara / 1986 / Ustabaşı
İsmail KEFAL / Tirebolu / 1984 / Garson
Ayhan KELEŞ / Kaman / 1964 / Mobilyacı
Mehmet Ali KILIÇ / Fatih / 1994 / Öğrenci
Onur KILIÇ / Eyüp / 1993 / Taksici
Mutlucan KILIÇ / Bala / 1998 / Garson
Muhammet Oğuz KILINÇ / Samsun / 1990 / Polis
Hüseyin KISA / Zile / 1987 / Tornacı
Muhsin KİREMİTÇİ / Konya / 1988 / Polis
Ahmet KOCABAY / Pütürge / 1985 / İşçi
Mehmet KOCAKAYA / Çorum / 1994 / Güvenlik görevlisi
Murat KOCATÜRK / İstanbul / 1981 / Ayakkabı ustası
Ferhat KOÇ / Altındağ / 1987 / Polis
Mustafa KOÇAK / Yozgat / 1982 / İşçi
Ramazan KONUŞ / Bor / 1967 / Veteriner Hekim
Zafer KOYUNCU / Pazaryeri / 1971 / Polis
Yakup KOZAN / Ankara / 1974 / Serbest meslek
Aytekin KURU / Adana / 1973 / Polis
Ali İhsan LEZGİ / Orhaniye / 1963 / Memur
Jouad MERROUNE / Fas vatandaşı
Murat MERTEL / İstanbul / 1976 / İşçi
Ramazan MEŞE / Istanbul / 1991 / Marangoz
Halit Yaşar MİNE / Seyhan / 1988 / Asker
Murat NAİBOĞLU / Üsküdar / 1977 / Serbest meslek
Eyyüp OĞUZ / Elazığ / 1971 / Polis
Lokman OKTAY / Kelkit / 1964 / Elektrikçi
Abdullah Tayyip OLÇOK / Fatih / 1999 / Öğrenci
Erol OLÇOK / Çorum / 1962 / Reklamcı
Mehmet ORUÇ / Yüreğir / 1990 / Polis
Ahmet ORUÇ / Yüreğir / 1990 / Polis
Serhat ÖNDER / Almanya / 1975 / Serbest meslek
Burhan ÖNER / Gürpınar / 1974 / Serbest meslek
Ozan ÖZEN / Bolu / 1993 / Polis
Özkan ÖZENDİ / Yeşilyurt / 1961 / Emekli memur
İzzet ÖZKAN / Çankaya / 1983 / Kuaför
Ahmet ÖZSOY / Amasya / 1967 / Türksat bina tesisleri direktörü
Özcan ÖZSOY / Haymana / 1986 / Kozmetikçi
Fikret Metin ÖZTÜRK / Rize / 1965 / Polis
Erkan PALA / İstanbul / 1964 / Emekli
Rüstem Resul PERÇİN / Yenimahalle / 1998 / İşçi
Volkan PİLAVCI / Kırıkkale / 1980 / Şoför
Cengiz POLAT / Sarıkaya / 1973 / Elektrikçi
Emrah SAĞAZ / Çamoluk / 1989 / Serbest meslek
Zeynep SAĞIR / Adıyaman / 1979 / Polis
Şenol SAĞMAN / İstanbul / 1973 / Serbest meslek
Mehmet Akif SANCAR / Ankara / 1971 / Polis
Emrah SAPA / Korgan / 1987 / Kaynakçı
Ramazan SARIKAYA / Malatya / 1963 / Serbest meslek
Fatih SATIR / Sarıyer / 1988 / Serbest meslek
Necati SAYIN / Yusufeli / 1954 / İnşaat mühendisi
Mustafa SERİN / Balıkesir / 1969 / Polis
Mete SERTBAŞ / Refahiye / 1967 / Muhtar
Akın SERTÇELİK / İstanbul / 1975 / Serbest meslek
Demet SEZEN / Ankara / 1985 / Polis
Kader SİVRİ / Rize / 1974 / Şoför
Mustafa SOLAK / Alaca / 1973 / Dekorasyoncu
Turgut SOLAK / Balıkesir / 1979 / Polis
Yakup SÜRÜCÜ / Erzurum / 1987 / Polis
Mehmet Şefik ŞEFKATLİOĞLU / Şanlıurfa / 1967 / Tamirci
Mehmet ŞENGÜL / Ankara / 1986 / Makine mühendisi
Şuayip ŞEREFOĞLU / Rize / 1974 / Esnaf
Ömer TAKDEMİR / Kazan / 1996 / İşçi
Mustafa TECİMEN / Yayladağı / 1965 / Polis
Türkmen TEKİN / Pütürge / 1964 / Satış temsilcisi
Engin TİLBEÇ / Malatya / 2001 / Ögrenci
Varol TOSUN / Niğde / 1972 / Polis
Kemal TOSUN / Niğde / 1967 / Polis
Yunus UĞUR / Seyhan / 1990 / Polis
Samet USLU / Kadıköy / 1990 / Muhasebeci
Hurşut UZEL / Kırıkhan / 1972 / Polis
Mehmet Şevket UZUN / Elazığ / 1985 / Polis
Hakan ÜNVER / Niğde / 1979 / Eczane teknisyeni
İlhan VARANK / Of / 1971 / Akademisyen
Ali Mehmet VUREL / Yozgat / 1974 / İşçi
Mesut YAĞAN / Ankara / 1984 / Şoför
Muhammet YALÇIN / Karaman / 1994 / Serbest meslek
Mustafa YAMAN / Bartın / 1985 / İmam
Oğuzhan YAŞAR / Erzurum / 1993 / Satış elemanı
Seher YAŞAR / Ankara / 1992 / Polis
Fahrettin YAVUZ / Of / 1980 / Serbest meslek
Birol YAVUZ / Tokat / 1975 / Polis
Alpaslan YAZICI / Bala / 1971 / Polis
Beytullah YEŞİLAY / Saraykent / 1984 / İşçi
Sevgi YEŞİLYURT / Alaçam / 1965 / Serbest meslek
Halil İbrahim YILDIRIM / Bozova / 2001 / İşçi
Gökhan YILDIRIM / Kırşehir / 1982 / Perdeci
Muharrem Kerem YILDIZ / Beyoğlu / 1987/ Satış Temsilcisi
İhsan YILDIZ / İstanbul / 1975 / Kaynakçı
Mehmet YILMAZ / Haseki / 1971 / Grafiker
Osman YILMAZ / Üsküdar / 1970 / Serbest meslek
İbrahim YILMAZ / Akdağmadeni / 1991 / Sözleşmeli imam
Hasan YILMAZ / Bektaş / 1972 / İşçi
Yasin YILMAZ / Yozgat / 1981 / Serbest meslek
Erkan YİĞİT / Tokat / 1981 / Esnaf
Cennet YİĞİT / Antalya / 1993 / Polis
Ümit YOLCU / Urfa / 1996 / Serbest meslek
Hakan YORULMAZ / Kırıkkale / 1988 / Polis
Ferdi YURDUSEVEN / Samsun / 1988 / Kurye
Bülent YURTSEVEN / Iğdır / 1968 / Polis
Yasin Bahadır YÜCE / Ankara / 1984 / Polis
Edip ZENGİN / Erzurum / 1971 / Polis
15 TEMMUZ SONRASI İSİM DEĞİŞİKLİKLERİ
Darbe girişiminin ardından bazı yerlerin isimleri değiştirildi:
Boğaziçi Köprüsü → 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Kızılay Meydanı → 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı
Ahmet Taner Kışlalı Meydanı → 15 Temmuz Milli İrade Meydanı (Birkaç gün sonra adı tekrar eskisine çevrildi)
Büyük İstanbul Otogarı → İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı
TRT, Yeni Haber Stüdyosu → 15 Temmuz Millet Stüdyosu
Kazan → Kahramankazan
Niğde University → Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, FETÖ ile ilişkilendirilebilecek kelimeler içeren toplam 90 caddenin adının değiştirilmesine karar verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Yurtta Sulh Konseyi adıyla örgütlenen bir grup asker, 15 Temmuz 2016 tarihinde 65. Türkiye Hükûmeti ve Türkiye cumhurbaşkanına karşı darbe girişiminde bulundu. 16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı. Olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan en az 248 kişi (180 sivil, 62 polis, 6 asker) hayatını kaybetti.
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