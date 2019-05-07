15 Temmuz Şehitleri Köprüsü güzergah ihlali cezaları mağdurları çözüm için KDK’ya başvurdu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç, 15 Temmuz güzergah ihlali cezaları mağdurlarıyla Kamu Denetçiliği Kurumu’nda bir araya geldi.

KDK Başkanı Malkoç, 15 Temmuz güzergah ihlali cezaları mağdurlarıyla Kamu Denetçiliği Kurumu’nda bir araya geldi. Yasaklı olduğunu bilmeden, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçtikleri için büyük para cezaları kesilen hafif ticari araç kullanıcıları sorunlarını aktararak çözüm istediler. Sürücüler cezaların iptal olması için Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurarak Şeref Malkoç ile görüştü. Görüşme sonrası İHA mikrofonuna konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tüm 1.sınıf araçlar binek araçlar otomobil, jeep vb. serbest demiş. Ruhsatında 1.sınıf olmasına rağmen panelvan, van, kamyonet geçemez şeklinde bir uyarı yok. Binlerce tüketici belki onlarca, yüzlerce burayı geçmiş. 1.sınıf araç bedelini köprü geçiş ücreti olarak ödemesine rağmen ayrıca 1 bin 132 tl her geçiş için cezaya muhatap kılınmış yüz kez geçen tüketiciler burada 112 bin lira gibi cezayla karşı karşıya kalmışlar. Bu paralar ödenemez araçları da satsa ödenemez. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gidiş güzergahına yeterli uyarı tabelalarını da koymuyor. Diyelim ki İstanbul plakalı araç sahiplerine bildirim yapıldı cezadan önce senin aracın geçemez diye bu güzel bir hareket peki Ankara, İzmir, Konya’dan, Samsun’dan, Bafra’dan, Erzincan’dan gelen araç sahipleri nasıl bilecek bunu elbette ki o güzergaha uyarı tabelaları konulup onların uygun olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne yönlendirilmeleri gerekirdi. Bunlara riayet edilmediği için ortaya çıkan cezalar ödenemez boyutta üstelik bura da bir hakta kötüye kullanıldı. Yani her ne kadar yasa uzun süre tanıyorsa ihbarı göndermekte bu ceza ihbarlarını biriktirerek göndermek suretiyle Kara Yolları Genel Müdürlüğü’nün çıkarttığı cezalar tüketiciler için ödenemez boyutlara ulaşmıştır. Bu araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişlerinin yasaklanması pek doğru değil bunların iki katı araçlara serbest” şeklinde konuştu.

Tüketici örgütleri olarak tek yumruk olup bu mücadeleyi verdiklerini belirten Ağaoğlu, “İnanıyoruz ki yanlıştan dönülecek, devlet vatandaşına ne tuzak kurar ne de haksız uygulama yapar, devlet baba şefkatiyle vatandaşını himaye eder” ifadelerini kullandı.



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