HABER

15 Temmuz şehitleri Mersin’de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 13:13 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Mersin Şehitliği’nde tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Mersin Şehitliği’nde tören düzenlendi. Mersin Valisi Ali İhsan Su ile protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak, yakınlarına sabır diledi.
Mersin Şehir Mezarlığı’ndaki Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törene Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, milletvekilleri ile protokol üyeleri katıldı. Kur’an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla başlayan törende Vali Su ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek gezerek karanfil bıraktı. Burada şehit aileleriyle de yakından ilgilenen protokol üyeleri, onlarla sohbet ettiler.

"15 Temmuz’u unutmayacağız, asla unutturmayacağız"
Tören sonunda konuşan Vali Su, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehitliği ziyaret ettiklerini söyledi. Türkiye’nin 3 yıl önce 15 Temmuz gecesi hain FETÖ terör örgütü ve uzantılarının darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını belirten Vali Su, "O gece ülkemizi işgal etmek, milletimizi bölüp parçalamak, demokrasimizi yok etmek için darbe teşebbüsünde bulundular. Ancak Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve öncülüğünde yüce milletimiz meydanları, sokakları doldurarak bu darbe girişimine dur demiş, bedenlerini tanklara, toplara, uçaklara, bombalara, silahlara siper etmiştir. Hakikaten dünyada eşi ve benzeri görülmeyen bir mücadele örneği vermiştir ve terör örgütü FETÖ’nün bu darbe girişimini bertaraf etmiştir. Bu çerçevede dünyaya da demokrasi nasıl savunulur, vatan, millet, ülke nasıl savunulur bunun da dersini vermiştir. Tabi o gece 251 vatandaşımız şehadet mertebesine ulaşmış, şehit olmuştur. 2 bin 196 vatandaşımız kahramanca mücadele ederek, gazilik mertebesine ulaşmıştır. Bu vesileyle 15 Temmuz ve daha önce bu vatan için şehit olan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Biz bugüne kadar millet olarak bu hainlere asla geçit vermedik, bundan sonra da asla geçit vermeyeceğiz. 15 Temmuz’u unutmayacağız, asla unutturmayacağız" dedi.

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz anmasıÇanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz anması
Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtıEkildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu: Onlara minnnet borçluyuz

İBB binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

15 Temmuz şehidinin annesi gözyaşları içinde anlattı: Sadece 1 kez rüyamda gördüm...

Gözyaşları içinde anlattı: 3 yılda sadece 1 kez rüyamda gördüm

15 Temmuz'da kurşun cüzdanına isabet etmişti, hala tedavi görüyor

O gece kurşun cüzdanına isabet etmişti! Hala tedavi görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.