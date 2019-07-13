15 Temmuz Şehitleri Pekin’de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği’nde düzenlenen etkinlikte 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde yaşamını yitiren 15 Temmuz şehitleri anıldı.

15 Temmuz 2016’da yapılan darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği’nde düzenlenen anma törenine Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen’in yanı sıra, büyükelçilik çalışanları ile Pekin’de yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Tören, 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların gerçek öykülerinden derlenen videolar gösterildi.

‘‘Milletimiz, demokrasisi ve geleceği için canı pahasına mücadele etmiştir”

Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, yaptığı konuşmada, ‘‘Aziz milletimiz, demokrasisi ve geleceği için canı pahasına mücadele ederek 15 Temmuz gecesi 251 şehit vermiş ve 2 binden fazla vatandaşımız gazi olmuştur’’ dedi.

Önen, ‘’15 Temmuz gecesi darbecilerin kendi milletine karşı gösterdiği vahşet ve hıyaneti tanımlamak için kelimeler kifayetsizdir. Söz konusu teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki en kanlı terör eylemidir’’ ifadelerini kullandı.

“En modern silahlar, milletimizin cesareti karşısında çaresiz kalmıştır”

Büyükelçi Önen, konuşmasını ‘‘Ancak, tıpkı 104 yıl önce Çanakkale’de olduğu gibi, 15 Temmuz gecesinde de en modern silahlar, milletimizin cesareti, inanç ve kudreti karşısında çaresiz kalmıştır’’ şeklinde sürdürdü.



