15 Temmuz şehitleri Saraybosna'da dualarla anıldı

SARAYBOSNA (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da anma programları düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen programların ilki Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in de kabrinin bulunduğu Kovaçi Şehitliği'nde yapıldı.

Büyükelçi Haldun Koç ve beraberindeki heyet, Kovaçi Şehitliği'ne gelerek burada hem 15 Temmuz hem de Bosna savaşı şehitleri için dua etti.

Türk ve Boşnak imamların Kur'an-ı Kerim okuduğu programın ardından açıklama yapan Büyükelçi Koç, 15 Temmuz'da yaşananları ve o gece vatanları uğruna canlarını feda eden şehitleri Bosnalılarla ve yerel makamlarla anıyor olmanın önemine işaret ederek hem Bosna şehitlerine hem de 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet diledi.

Birkaç gündür devam eden etkinliklerle 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve o günkü karşılıklı dayanışmanın hala devam ettiğini gösterdiklerini vurgulayan Koç, "Önemli olan, unutmadığımız ve unutmayacağımız bu günü, aynı üzüntü ve hüzünle fakat geleceğe büyük bir ümitle bakarak anmak ve hatırlamak." dedi.