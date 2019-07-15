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15 Temmuz şehitleri Saraybosna'da dualarla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kovaçi Şehitliği ve Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünde fotoğraf sergisi açıldı

SARAYBOSNA (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da anma programları düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen programların ilki Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in de kabrinin bulunduğu Kovaçi Şehitliği'nde yapıldı.

Büyükelçi Haldun Koç ve beraberindeki heyet, Kovaçi Şehitliği'ne gelerek burada hem 15 Temmuz hem de Bosna savaşı şehitleri için dua etti.

Türk ve Boşnak imamların Kur'an-ı Kerim okuduğu programın ardından açıklama yapan Büyükelçi Koç, 15 Temmuz'da yaşananları ve o gece vatanları uğruna canlarını feda eden şehitleri Bosnalılarla ve yerel makamlarla anıyor olmanın önemine işaret ederek hem Bosna şehitlerine hem de 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet diledi.

Birkaç gündür devam eden etkinliklerle 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve o günkü karşılıklı dayanışmanın hala devam ettiğini gösterdiklerini vurgulayan Koç, "Önemli olan, unutmadığımız ve unutmayacağımız bu günü, aynı üzüntü ve hüzünle fakat geleceğe büyük bir ümitle bakarak anmak ve hatırlamak." dedi.

Bosnalı yetkililerin de Türkiye'nin hassasiyetlerinin farkında olduğunu söyleyen Koç, "Zira tarih boyunca zaten benzer duygularla zor zamanlarımızda da iyi zamanlarımızda da aynı reflekslerle hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Saraybosna Başimamı Kenan Music de bugün dualarla andıkları Bosnalı ve Türk şehitlerin ülkelerinin özgürlükleri için canlarını feda ettiğini vurgulayarak "O 251 şehit, 15 Temmuz gecesi ülkelerini büyük bir felaketten korumak için canlarını verdi." dedi.

Kovaçi Şehitliği'ndeki programın ardından Başçarşı'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde de öğle namazının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Büyükelçi Koç ve beraberindekiler, camideki programın ardından Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü bünyesindeki Kültür Evi'nde Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

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