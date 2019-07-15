15 Temmuz şehitleri TBMM’de anıldı

"Bu Meclis Milli Mücadele’yle birlikte doğmuş ve o kutlu mücadelenin merkezi ve karargahı olmuştur"

Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletin iradesine dayanan en yüce kurum olduğunu belirten Şentop, yüce kurumun bir diğer ünvanının da Gazi Meclis olduğunu ifade etti. Şentop, ”Meclisimizi gazi olarak anmamızın sebebi, düşman işgaline ve tasallutuna karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarınca Samsun’dan başlatılan, dalga dalga bütün vatanı saran ve nihayet bağımsızlıkla neticelenen İstiklal Harbi’nin karargahı ve canlı şahidi olmasıdır. Bu Meclis, Milli Mücadele neticesinde kurulmuş değildir. Bu Meclis Milli Mücadele’yle birlikte doğmuş ve o kutlu mücadelenin merkezi ve karargahı olmuştur. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisinin gaziliğinin bir diğer delili ve sebebi de 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı verdiği kararlı mücadele ve bu mücadeleye karşılık hainlerden gelen bombalı saldırıdır. Birkaç adım ötemizde hala o hain saldırının izlerini görmek mümkündür. Lütfen, o geceki saldırının meydana getirdiği hasara dikkatle ve ibretle bakınız. O hasara baktığınızda iki şey göreceksiniz. Göreceğiniz ilk şey, bu milletin şerefli üniformasını gasp etmiş hainlerin ne derece millet ve vatan düşmanı olabileceği; ikincisi de ihanete karşı vatan müdafaasının ne kadar asil ve haklı bir mücadele olduğudur” diye konuştu.

“Bugün burada bir araya gelerek düşmanların ve işbirlikçilerin hedefi olmuş bu yüce ve Gazi Meclisin muhkem bir hürriyet ve istiklâl kalesi olarak dimdik ayakta olduğunu dünyaya ilan etmiş oluyoruz” diyen Şentop, Türkiye’de geçmişte de darbeler ve müdahaleler yaşandığını hatırlatarak, "Sandıktan çıkmadan iktidar olmayı, milli iradeye ait gücü gasp etmeyi hedefleyenler, Türkiye’nin refahına, kalkınmasına ve milletin değerlerine karşı işledikleri suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke olarak geçeceklerdir. Bu kirli geleneğin son örneği olan 15 Temmuz darbesini planlayan ve milletimizin kanını döküp istikbaline kasteden FETÖ, millet düşmanları listesinin en başında yer almaktadır ve gelecekte de bu ihanetlerinden ötürü daima lanet ve nefretle anılacaklardır. Oysa, 15 Temmuz gecesi darbeci teröristlere karşı direnenler, gazilerimiz ve şehitlerimiz, milletimizin, Türkiye’nin dostlarının ve adaletten yana olan bütün insanların kalbinde mümtaz bir yere sahip olmuşlardır. O gece karanlığa geçit vermeyen milletimize bütün insanlık, cesaretleri ve mücadelesi sebebiyle gıpta etmektedir” dedi.