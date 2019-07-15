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15 Temmuz şehitlerinin hatırası Kenya'da yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:34 | Son Güncelleme

Nairobi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hatıra fidanlığı kuruldu ve fotoğraf sergisi açılarak resepsiyon düzenlendi - "Tecrübe Paylaşım Programı" ile Türkiye'den Kenya'ya gelen 15 tıp fakültesi ve hemşirelik bölümü öğrencisi 15-19 Temmuz'da Garissa kentinde Kenyalı doktorlar ile 250 katarakt ameliyatına katılacak

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hatıra fidanlığı kuruldu ve fotoğraf sergisi açılarak resepsiyon düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği ve TİKA Nairobi Ofisi tarafından Kenya'da 14-26 Temmuz'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Açıklamaya göre, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu'nun da katıldığı etkinlikler kapsamında, "Tecrübe Paylaşımı Programı" vesilesiyle Nairobi'de bulunan tıp fakültesi öğrencileri ile North Highridge İlkokulu öğrencileri 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Fidanlığı kurdu.

Büyükelçi Miroğlu'nun fidan dikiminin ardından TİKA Nairobi Ofisi'nde Kenyalı gazetecilerle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz filmlerinin basın mensupları ile paylaşıldığı ve Kenya kamuoyuna FETÖ terör örgütü ve 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ile ilgili önemli mesajlar verildiği ifade edildi.

Etkinlikte ayrıca 15 Temmuz 2016'da kazanılan demokrasi zaferini anlatan fotoğraflardan oluşan bir serginin açıldığı ve resepsiyon düzenlendiği kaydedildi.

- Tecrübe Paylaşımı Programı ile yüzlerce kişiye şifa dağıtacaklar

TİKA'dan yapılan açıklamada ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Tecrübe Paylaşım Programı ile Türkiye'den Kenya'ya gelen 15 tıp fakültesi ve hemşirelik bölümü öğrencisinin 15-19 Temmuz'da Garissa kentinde Kenyalı doktorlar ile 250 katarakt ameliyatına katılacağı belirtildi.

Ayrıca aynı sağlık kampı kapsamında Garissa'da 13 ayrı okulda yaklaşık 5 bin göz taraması yapılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, taramalarda belirlenen göz kusurlarına göre başta öğrenciler olmak üzere 500 kişiye TİKA tarafından gözlük temin edileceği kaydedildi.

Açıklamada, 2011 yılından bu yana Türk sivil toplum kuruluşları ve TİKA'nın yardımlarını sürdürdüğü Dadaab Mülteci Kampı'nda da 250 katarakt hastasının ameliyat edileceği bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, söz konusu sağlık kampını değerlendiren TİKA Nairobi Program Koordinatörü Emre Yüksek, Kenya'daki iklim şartları nedeniyle göz hastalıklarının çok sık görüldüğünü vurgulayarak TİKA'nın daha önce Kenya'nın farklı bölgelerinde de üç göz kampı düzenlediğini hatırlattı.

Yüksek, "Bu sene de hem 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatıralarını Doğu Afrika'da yaşatmak hem de Türkiye'den gelen genç doktor adaylarının Kenyalı doktorlar ile gönüllü tıp alanında tecrübe kazanmalarını sağlamak adına 'Gören Gözler Gülen Yüzler' sağlık kampını düzenliyoruz." diye konuştu.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kenya tika

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