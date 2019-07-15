15 Temmuz şehitlerinin hatırası Kenya'da yaşatılıyor

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hatıra fidanlığı kuruldu ve fotoğraf sergisi açılarak resepsiyon düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği ve TİKA Nairobi Ofisi tarafından Kenya'da 14-26 Temmuz'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Açıklamaya göre, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu'nun da katıldığı etkinlikler kapsamında, "Tecrübe Paylaşımı Programı" vesilesiyle Nairobi'de bulunan tıp fakültesi öğrencileri ile North Highridge İlkokulu öğrencileri 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Fidanlığı kurdu.

Büyükelçi Miroğlu'nun fidan dikiminin ardından TİKA Nairobi Ofisi'nde Kenyalı gazetecilerle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz filmlerinin basın mensupları ile paylaşıldığı ve Kenya kamuoyuna FETÖ terör örgütü ve 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ile ilgili önemli mesajlar verildiği ifade edildi.