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15 Temmuz şehitlerinin hikaye ve fotoğrafları sergi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 16:28 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri tarafından anlatılan hikayeler ve fotoğraflarının sergisi açıldı.Şair ve yazar Senai Demirci’nin 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle tek tek görüştükten sonra kaleme aldığı hikaye ve fotoğraflar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğiyle Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Kültür Merkezinde sergi oldu.

Eskişehir’de, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri tarafından anlatılan hikayeler ve fotoğraflarının sergisi açıldı.
Şair ve yazar Senai Demirci’nin 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle tek tek görüştükten sonra kaleme aldığı hikaye ve fotoğraflar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğiyle Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Kültür Merkezinde sergi oldu. Şehit yakınlarıyla birlikte birçok vatandaşın katıldığı sergi açılışına ilgi yoğun oldu. Sergiye katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, "İnsanlık tarihinde önemli dönemler vardır. Bu dönemler içerisinde özellikle son 200-300 yıl elinde silahı bulunduran güruhun bir şekilde o topraklara müdahil olduğunu görüyoruz. Diyor ki insanlar ‘ben silahsızım, ne yapabilirim?’ Biz bir şeyi göstermiş olduk, tarih o yüzden yazacak. Silahımız hiç birimizde yoktu ama silahsız tankları nasıl durdurabileceğimizi videolardan görürsünüz. Ders verdik, resmen ders verdik. Bu anlamda bunun torunlarımıza bırakacağımız ve ‘ben şahit oldum, ben o güne şahidim’ diyebileceğimiz bu günün anlamını sonraya anlatmak üzere bu çalışmayı yapanlara çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise, "Şehitlerimizin ve ailelerinin hakkını ödeyemeyiz. Onların yaptıkları kahramanlıklar sayesinde şu anda hepimiz buralardayız. Burada yapılan çalışma ve emek sadece tablodan ibaret değil. Buradaki hikayeler o kadar derin anlamlar ifade ediyor ki anlatmak mümkün değil. Emin olun bu destanı anlatacak, ki geçmişimizde çok büyük destanlarımız var, bu da son dönemde yaşayarak gördük ve şahit olduk. Bunu nesilden nesle aktarmamız gerekiyor. Nasıl ki Kurtuluş Savaşını ve diğerlerini aktardık bizim milletimize bizim mermiyi bize doğrultan bu hainlere karşı duran bu milletin destanını anlatmamız gerekiyor. Bu milletimize ait bir olay. Bunun sağı solu yok. Bunun görüş ayrılığı yok. Buranın ruhunu yaşayarak bir sonraki nesle aktaralım. Cumhurbaşkanımız da önümüzde bize yol gösterdi o gece. Onu da saygıyla anmadan geçemeyeceğim. 15 Temmuz’u anarken yalnızca milleti değil diğer siyasi unsurları da es geçmemek lazım. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
15 Temmuz şehitlerinin anılarının kaleme alındığı sergi 28 Şubat’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

15 Temmuz şehitlerinin hikaye ve fotoğrafları sergi oldu

15 Temmuz şehitlerinin hikaye ve fotoğrafları sergi oldu

15 Temmuz şehitlerinin hikaye ve fotoğrafları sergi oldu

15 Temmuz şehitlerinin hikaye ve fotoğrafları sergi oldu

15 Temmuz şehitlerinin hikaye ve fotoğrafları sergi oldu

15 Temmuz şehitlerinin hikaye ve fotoğrafları sergi oldu

15 Temmuz şehitlerinin hikaye ve fotoğrafları sergi oldu

15 Temmuz şehitlerinin hikaye ve fotoğrafları sergi oldu

15 Temmuz şehitlerinin hikaye ve fotoğrafları sergi oldu

15 Temmuz şehitlerinin hikaye ve fotoğrafları sergi oldu

15 Temmuz şehitlerinin hikaye ve fotoğrafları sergi oldu

15 Temmuz şehitlerinin hikaye ve fotoğrafları sergi oldu

15 Temmuz şehitlerinin hikaye ve fotoğrafları sergi oldu

15 Temmuz şehitlerinin hikaye ve fotoğrafları sergi oldu

15 Temmuz şehitlerinin hikaye ve fotoğrafları sergi oldu
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