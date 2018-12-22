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15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler Hakkari'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 20:43 | Son Güncelleme

15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Tarık Solak, beraberindeki heyet ile Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti

HAKKARİ (AA) - 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Tarık Solak ve beraberindeki heyet, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

Solak ve beraberindeki 15 Temmuz gazileri ile şehit yakınları, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, misafirlerin İstanbul'dan geldiğini söyledi.

Ziyaretçilere kenti gezdireceklerini belirten Akbıyık, "15 Temmuz gazilerimiz ve şehit yakınlarımız sağ olsunlar, uzun yolları geçerek ziyaretimize geldiler. Çok memnun olduk, şeref verdiler. Hepsine hoş geldiniz diyorum." dedi.

Solak da uzun yoldan geldiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"O sıkıntılı dönemlerde zor, meşakkatli günlerimizde Sayın Valimiz, kaymakam olarak her zaman yanımızdaydı. Bize bir devlet büyüğünden ziyade ağabey, baba şefkatiyle yaklaştı. Onun sevgisi, maneviyatı yüreğimizde başka olduğu için, değil Hakkari'ye, dünyanın hangi ucuna giderse gitsin biz onun yanında olacağız. Bizler Valimizden çok razıyız, Rabbim de ondan razı olsun."

Akbıyık ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun eşlik ettiği Solak ve beraberindekiler, Merga Bütan Kayak Merkezi'ni de ziyaret etti.

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15 temmuz gazileri Hakkari Vali İdris Akbıyık ziyaret

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