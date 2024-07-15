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  4. 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Yerlikaya da katıldı

15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Yerlikaya da katıldı

15.07.2024 11:16
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Yerlikaya da katıldı

15 Temmuz dolayısıyla yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenleniyor. 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine birçok siyasi katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcıları Zafer Tarıkdaroğlu, Sevim Sayım Madak, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililerin de yer aldığı anma törenine, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ile gaziler de katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşların kabirlerine karanfil bırakan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Yerlikaya, şehit aileleri ile sohbet etti.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, Polis Şehitliği'ne geçildi.

Alanda, şehitler için dualar edildi. Şehit yakınlarıyla görüşen Yılmaz ve Yerlikaya, şehit polislerin kabrine karanfil bıraktı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz Ali Yerlikaya
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