15 Temmuz Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi

İstanbul Valiliği’nce Edirnekapı’da bulunan 15 Temmuz Şehitliği’nde bir anma töreni düzenlendi. Şehitler için dualar edilen anma töreninde, aileler duygusal anlar yaşadı.

İstanbul Valiliği tarafından, 15 Temmuz Hain darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla Edirnekapı’daki 15 Temmuz Şehitliği’nde anma programı düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan,İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever ve çok sayıda şehit ailesi katıldı. Programda okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından şehitler için dualar edildi. Anma töreni sonrası şehit mezarlarına karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı anma programında duygusal anlar yaşandı.



