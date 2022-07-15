15 TEMMUZ SÖZLERİ VE MESAJLARI 2022! 15 Temmuz mesajları ile en güzel, dualı, duygu dolu, etkileyici Demokrasi ve Milli Birlik Günü sözleri

15 Temmuz sözleri ve mesajları günün en çok araştırılan konuları arasınsa yer alıyor. Kanlı darbe girişiminin üzerinden 6 sene geçti. Darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimiz 2016'dan beri dualarla anılıyor. 15 Temmuz mesajları ile en güzel, dualı, duygu dolu, etkileyici Demokrasi ve Milli Birlik Günü sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 15 Temmuz sözleri ve mesajları...

15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

Dünya genelinde eşi, benzeri görülmemiş bir direniş ile canını hiçe sayarak vatanı savunan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüz kutlu olsun.

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

Türk milletinin, milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız hainlere karşı durmalıyız.

15 TEMMUZDA NE OLDU?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Yurtta Sulh Konseyi adıyla örgütlenen bir grup asker, 15 Temmuz 2016 tarihinde 65. Türkiye Hükûmeti ve Türkiye cumhurbaşkanına karşı darbe girişiminde bulundu.

16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı.

Olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.



