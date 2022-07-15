HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 TEMMUZ SÖZLERİ VE MESAJLARI 2022! 15 Temmuz mesajları ile en güzel, dualı, duygu dolu, etkileyici Demokrasi ve Milli Birlik Günü sözleri

15 TEMMUZ SÖZLERİ VE MESAJLARI 2022! 15 Temmuz mesajları ile en güzel, dualı, duygu dolu, etkileyici Demokrasi ve Milli Birlik Günü sözleri

15.07.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz sözleri ve mesajları, çok sayıda vatandaşın gündeminde yer alıyor. Demokrasinin gücünü vurgulamak isteyenler, milli duyguları en iyi şekilde ifade eden sözleri araştırıyor. Biz de 15 Temmuz mesajları ile en güzel, dualı, duygu dolu, etkileyici Demokrasi ve Milli Birlik Günü sözlerini sizler için derledik. İşte 15 Temmuz sözleri ve mesajları...

15 TEMMUZ SÖZLERİ VE MESAJLARI 2022! 15 Temmuz mesajları ile en güzel, dualı, duygu dolu, etkileyici Demokrasi ve Milli Birlik Günü sözleri

15 Temmuz sözleri ve mesajları günün en çok araştırılan konuları arasınsa yer alıyor. Kanlı darbe girişiminin üzerinden 6 sene geçti. Darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimiz 2016'dan beri dualarla anılıyor. 15 Temmuz mesajları ile en güzel, dualı, duygu dolu, etkileyici Demokrasi ve Milli Birlik Günü sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 15 Temmuz sözleri ve mesajları...

15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

1

249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

2

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

3

Dünya genelinde eşi, benzeri görülmemiş bir direniş ile canını hiçe sayarak vatanı savunan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüz kutlu olsun.

4

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

5

Türk milletinin, milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız hainlere karşı durmalıyız.

6

10

15 TEMMUZDA NE OLDU?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Yurtta Sulh Konseyi adıyla örgütlenen bir grup asker, 15 Temmuz 2016 tarihinde 65. Türkiye Hükûmeti ve Türkiye cumhurbaşkanına karşı darbe girişiminde bulundu.

7

16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı.

8

Olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

9

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çirkin saldırı! Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılarÇirkin saldırı! Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar
Gözler oraya çevrildi! İSKİ'den açıklama geldiGözler oraya çevrildi! İSKİ'den açıklama geldi
İmamoğlu'ndan eleştirilere çizme ve şov yanıtı! Bakan Soylu'yu işaret ederek duyurduİmamoğlu'ndan eleştirilere çizme ve şov yanıtı! Bakan Soylu'yu işaret ederek duyurdu
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 temmuz 15 temmuz mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KYK borçları için flaş gelişme!

KYK borçları için flaş gelişme!

O ülke dehşeti yaşıyor! Sokaklar ceset doldu, insanları diri diri yaktılar

O ülke dehşeti yaşıyor! Sokaklar ceset doldu, insanları diri diri yaktılar

Belirtiler değişti! Hastalarda artık en çok bu semptom görülüyor

Belirtiler değişti! Hastalarda artık en çok bu semptom görülüyor

EYT için 2 aşamalı çalışma! Kadın ve erkekler için...

EYT için 2 aşamalı çalışma! Kadın ve erkekler için...

Baba-oğul silahlarla gelip kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Baba-oğul silahlarla gelip kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Mağarada mahsur kaldılar! Ekipler seferber oldu

Mağarada mahsur kaldılar! Ekipler seferber oldu

İlginizi Çekebilir

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.