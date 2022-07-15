HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 TEMMUZ SÖZLERİ VE MESAJLARI 2022! Resimli 15 Temmuz mesajları ile en etkileyici Demokrasi ve Milli Birlik Günü sözleri

15 TEMMUZ SÖZLERİ VE MESAJLARI 2022! Resimli 15 Temmuz mesajları ile en etkileyici Demokrasi ve Milli Birlik Günü sözleri

15.07.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz sözleri ve mesajları, çok sayıda vatandaşın gündeminde yer alıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde demokrasinin gücünü vurgulamak isteyen kişiler milli duyguları en iyi şekilde ifade eden sözleri araştırıyor. Biz de 15 Temmuz mesajları ile en güzel, dualı, duygu dolu, etkileyici Demokrasi ve Milli Birlik Günü sözlerini sizler için derledik. İşte 15 Temmuz sözleri ve mesajları...

15 TEMMUZ SÖZLERİ VE MESAJLARI 2022! Resimli 15 Temmuz mesajları ile en etkileyici Demokrasi ve Milli Birlik Günü sözleri

15 Temmuz sözleri ve mesajları günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Kanlı darbe girişiminin üzerinden 6 sene geçti. Darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimiz 2016'dan beri dualarla anılıyor. 15 Temmuz mesajları ile en güzel, dualı, duygu dolu, etkileyici Demokrasi ve Milli Birlik Günü sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en etkileyici, resimli 15 Temmuz sözleri ve mesajları...

15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

1

249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

2

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

3

Dünya genelinde eşi, benzeri görülmemiş bir direniş ile canını hiçe sayarak vatanı savunan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüz kutlu olsun.

4

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

5

Türk milletinin, milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız hainlere karşı durmalıyız.

6

10

15 TEMMUZDA NE OLDU?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Yurtta Sulh Konseyi adıyla örgütlenen bir grup asker, 15 Temmuz 2016 tarihinde 65. Türkiye Hükûmeti ve Türkiye cumhurbaşkanına karşı darbe girişiminde bulundu.

7

16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı.

8

Olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

9

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyoğlu'nda mezarlıkta çirkin saldırıBeyoğlu'nda mezarlıkta çirkin saldırı
MHP'den istifa etmişti! Bahçeli talimatı verdiMHP'den istifa etmişti! Bahçeli talimatı verdi
Bir anda soyunup arkadan saldırdı! 'Amacım tecavüz etmekti'Bir anda soyunup arkadan saldırdı! 'Amacım tecavüz etmekti'
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 temmuz 15 temmuz mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KYK borçları için flaş gelişme!

KYK borçları için flaş gelişme!

Baba-oğul silahlarla gelip kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Baba-oğul silahlarla gelip kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Yıldız futbolcu takımda isyan çıkardı! ''Yalvarırım bırakın beni!''

Yıldız futbolcu takımda isyan çıkardı! ''Yalvarırım bırakın beni!''

Belirtiler değişti! Hastalarda artık en çok bu semptom görülüyor

Belirtiler değişti! Hastalarda artık en çok bu semptom görülüyor

O ülke dehşeti yaşıyor! Sokaklar ceset doldu, insanları diri diri yaktılar

O ülke dehşeti yaşıyor! Sokaklar ceset doldu, insanları diri diri yaktılar

Plajda yaşandı! Kadını öyle görünce defalarca tokat attı

Plajda yaşandı! Kadını öyle görünce defalarca tokat attı

İlginizi Çekebilir

Çözümler size doğru geliyor!

Çözümler size doğru geliyor!

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Sınır tanımadı! Mayosunun üstünü kalçasına kadar indirip...

Sınır tanımadı! Mayosunun üstünü kalçasına kadar indirip...

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.