GAZİANTEP (AA) - GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, "FETÖ yaşayan bir örgüt, bu yaşayan organları kesmek lazım. Tepedeki bizzat, fiilen fikir oluşturan yönetimi ve yurt dışındaki odaklarla irtibatlı olan insanları, sistemini çökertmek lazım." dedi.

Aktaş, Kültür Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz, Suriye Krizi ve Türkiye Paneli"nde yaptığı konuşmada, Suriye'deki iç savaşın Türkiye ve İran'ın bölgeden fiilen yok edilmesi veya zayıflatılmasına yönelik bir hamle olduğunu söyledi.

Türkiye'nin demokratik olarak güçlenmesini engellemek isteyenlerin başarılı olamadığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Bize hediye edilen bütün terör örgütlerini teker teker yendik. IŞİD ile devlet düzeyinde savaşan ilk biziz. Çok enteresandır, FETÖ'nün ve PKK'nın etkisiyle sürekli 'Türkiye IŞİD'e yardım ediyor' tezini savunan Batı medyasında ve siyasetinde DEAŞ ile savaşılırken bir cümle bahsedilmedi. Demek ki uluslararası diplomasi alanını iyi yönetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Suriye savaşında Türkiye'nin bileği bükülemedi. Devamında bu badireyi AK Parti kurumsal kimliği, gücü ve inandırıcılığıyla atlattı."