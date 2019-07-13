15 Temmuz tanıkları o geceyi anlattı

"Araçlardan biri beni savurdu ve dikenli tellerin üzerine düştüm. O esnada havaya ateş açmaya başladılar. Ben de Valiliğin hemen önünde bulunan aracın üzerine çıkarak hem bağırıyor hem de bayrak sallıyordum. Kim varsa gelsin, silah sıkıldığında 'kaçmayın' diye bağırdım. Askerler beni aşağıya indirmeye çalışırken onlara 'ölümden korkmuyorum', 'öldürecekseniz öldürün' diye bağırdım. Söz konusu vatandı."

15 Temmuz Demokrasi Meydanının kendisi için özel bir anlam ifade ettiğini, meydana her geldiğinde gözlerinin dolduğunu belirten Çivi, dış güçlerin kirli oyunu olan darbe girişimine izin vermediklerini dile getirdi.

"Allah o geceyi bir daha yaşatmasın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'meydanlara inin' çağrısı üzerine Türkiye'de olduğu gibi şehrimizde de hainlerin karşısına dikildik." diyen Çivi, eski Valilik binası önüne her geldiğimde 15 Temmuz gecesinin zihninde canlandığını, gözlerinin dolduğunu kaydetti.

Çivi, şöyle devam etti:

"Biz o gece kefenimiz giydik geldik. Şayet Allah korusun bir daha böyle bir kalkışma olursa yine hiç çekinmeden sokağa ineriz. FETÖ darbe kalkışması dış ülkelerin kirli bir oyunuydu, biz bunun farkındayız, millet bunu biliyor. Hiçbir zaman çekinmedik ne mermiden ne toptan. Öleceksek bir kere öleceğiz, adam gibi öleceğiz. Allah o geceyi bu millete bir daha yaşatmasın."

- "Babam 'bize meydana inmek düşer' dedi"

Darbe girişimi sırasında Valiliği ablukaya alan askerlere direnenlerden Gül de zırhlı araca çıkarak havaya ateş açan askerlere engel olamaya çalıştığını aktardı.