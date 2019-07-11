"15 Temmuz Türk milletinin şanlı direnişidir"

"Günümüz dünyasında esas olan, temel olan insandır, o ülkenin vatandaşıdır. Devletin, kamunun bütün kurumları hizmet araçları ve hizmet unsurları vatandaşa hizmet için vardır. Onun mutluluğu, saadeti, gelişmesi, huzuru ve refahı için vardır ama bunu temin etmek kolay değildir. Bunu temin etmek için değişik mekanizmalar kurulmuş. Hak arama yolları, mahkemeler dahil itiraz yolları kurulmuş. İşte bu hak arama yollarına dünyadaki demokrasiye, gelişmiş ülkelerde, gelişmiş demokrasiye paralel olarak ombudsmanlık da ilave edilmiştir."

Malkoç, kamu denetçiliği kurumunun görevinin halkın avukatlığını yapmak olduğuna dikkati çekerek, "Biz kurum olarak halkın avukatıyız. O açıdan ismimiz çok uyuşmuyor ama davranışlarımız ve çalışmalarımız çok sempatiktir. Bize müracaat eden arkadaşlar bunu yaşamışlardır. Bu anlamda hem anayasada hem de yasada bize yüklenen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz tavsiye kararı veriyoruz, müracaatlar üzerine." diye konuştu.

Hak ve özgürlükler konusunda, vatandaşın huzuru, kendisini geliştirmesi konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarından kararlara örnekler koyduklarını söyleyen Malkoç, "Anayasa Mahkemesi kararlarından örnekler koyuyoruz. Bilimsel çalışmalardan örnekler koyuyoruz. Danıştay, Yargıtay kararlarını inceledikten sonra kararımızı veriyoruz. Bu kadar güzel bir hukukun metini ortaya çıkınca hangi kamu görevlisi olursa olsun okuduğunda tatmin oluyor." dedi.

Malkoç, kuruma müracaatın çok kolay olduğunu belirterek, faks, mektup ve postayla da yapılabilen başvuruların yüzde 80'inin elektronik ortamda geldiğini bildirdi.