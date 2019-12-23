"15 Temmuz, Türkiye'nin işgali teşebbüsüdür"

15 Temmuz darbe teşebbüsünü bir işgal girişimi olarak niteleyen Kahraman, "15 Temmuz bir darbe teşebbüsü değildir. İhtilal teşebbüsü de değildir. Darbeler baştaki idarecileri değiştirir, ihtilaller bütün sistemi değiştirir. 15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür. Türkiye'nin işgali teşebbüsüdür. Bugünkü Suriye'nin haline gelmemiz için yapılmıştır." dedi.

Eski TBMM Başkanı Kahraman, 15 Temmuz Derneği ve Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen "Hafızanda ne var? Harbi konuşmalar" adlı programa katıldı.

İSTANBUL (AA) - TBMM 27. Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman, "15 Temmuz bir darbe teşebbüsü değildir. İhtilal teşebbüsü de değildir. Darbeler baştaki idarecileri değiştirir, ihtilaller bütün sistemi değiştirir. 15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür. Türkiye'nin işgali teşebbüsüdür. Bugünkü Suriye'nin haline gelmemiz için yapılmıştır." dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardında dış güçlerin ve istihbarat örgütlerinin olduğunu söyleyen Kahraman, "15 Temmuz'u bir adam yapamaz, çok güçlü bir teşebbüstür. Deniz, kara, hava kuvvetleri. Büyük bir güç gerekir. Bu MOSSAD, CIA, İsrail, Amerika ve İngiltere'nin organizesidir. Ama Cenabı Allah bunu önledi." ifadelerini kullandı.

Kahraman, darbe teşebbüsünden nasıl haberdar olduğunu şöyle anlattı:

"Evdeydim ve çocuğumla beraber yemek yiyordum. Bir uçak uçtu ve müthiş bir ses. Hemen pencereyi açtık uçak. Meclis emniyet müdürü beni aradı ve Beylerbeyi korumadaki iki arkadaşın silahın alındığını söyledi. Eyvah dedim 'darbe' oluyor. Cumhurbaşkanı ve başbakanı, Meclisi toplamam lazım. Kendi şahsi kararımla karar verdim. Meclisi açacağım. Genel bir söz vardır: Kaptanlar gemilerini terk etmezler, fareler gemileri terk ederler. Abdestimi aldım Meclise geldim. AA ve TRT'ye yazı yazdım, olağanüstü toplantı yapma yetkimi kullanarak ilan ettim. Vekilleri Ankara'ya çağırdım. Grup başkanvekillerine mesaj attım. 'Çankaya'ya hükümeti almaya gidiyorum' dedim. Çankaya'dan çıktığımızda helikopterler ateş kusuyordu. Meclis'e arka kapıdan girdik. 17 kişiydik. İçeride 30 kişi olduk. Divan katipleri geldi. Mecliste Mehmet Muş, Özgür Özel, Erkan Akçay üç tane partinin grup başkanvekili vardı. Partiler ortadan kalkmıştı. Öyle bir bütünlük meydana geldi ki herkesin yakasında parti rozeti yok Türk bayrağı var. O akşam herkesin İsmail Abisi oldum. O akşam 7 Ağustos'taki mitingin altyapısını attık."