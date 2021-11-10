15 Temmuz'un simge ismi Hande Fırat gençlik fotoğrafını paylaştı! ''Estetikten nasip almadan öncesi''

2016 yılının 15 Temmuz gecesi gerçekleşen Türkiye askeri darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlanarak, milyonları ekrana kilitleyen ünlü gazeteci Hande Fırat, sosyal medya hesabından paylaştığı gençlik pozuyla adından söz ettirdi.

Hande Fırat'ın, ''Sanırım 2000. Genç iken.'' notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı. Birçok kişi, Fırat'ın, güzelliğinden bir şey kaybetmediğini belirtirken, bazı takipçiler ise ünlü gazetecinin estetik yaptırdığını iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı ''Estetikten nasip almadan öncesi ve sonrası var tabii'' yorumu dikkat çekti.

Hande Fırat, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonla görüntülü olarak bağlanmış, Erdoğan'ı FaceTime üzerinden CNN TÜRK canlı yayınına konuk etmişti. Cumhurbaşkanı, bu yayın yoluyla, halkı sokağa çağırmış ve darbenin gidişatını değiştirmişti.

Hande Fırat, yayın gecesi kullandığı telefonunu Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde sergilenmek üzere bağışlamıştı.

HANDE FIRAT KİMDİR?

Hande Fırat, 10 Eylül 1974 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon okuyan Fırat, henüz üniversite öğrencisiyken Kanal D, NTV ve BRT gibi kanallarda staj yaptı. 1999 yılında CNN Türk'te başbakanlık muhabiri oldu. 2011'de CNN Türk, 2014'te ise Kanal D'nin Ankara Temsilciliğini yaptı. 2016 yılında, darbe girişimi Erdoğan'ı canlı yayına bağlayarak darbenin gidişatının değişmesine vesilee olduğu için aynı yıl düzenlenen 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'Yılın Medya Olayı' dalında ödülüne layık görüldü. İngilizce ve Fransızca bilen Fırat'ın Nehir adında bir kızı vardır. Sanatçı yönü de bulunan Hande Fırat, 2019 yılında 'Renklerdir Patlayan' adlı sergisini, sanat severlerin beğenisine sunmuştu.



