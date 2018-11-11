MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "15 Temmuz bir milattır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı en buhranlı, en tehlikeli gecedir, en tehlikeli gündür. 15 Temmuz Vatikan'ın en son tertip ettiği Haçlı Seferi'dir." dedi.

Partisinin, Tokat'ta bir otelde düzenlenen istişare toplantısına katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Hakkari'deki patlamada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Yıldırım, MHP olarak her zaman terörle müzakere değil mücadele edilmesi gerektiğini söylediklerini ve haklı çıktıklarını anlattı. Şu anda Türkiye'de terörle çok ciddi mücadele edildiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye'de FETÖ'ye karşı net duran hareketiz. Birçok siyasi lider FETÖ'nün lideri ile bir yerde el sıkışmış. Kendi hikayelerini anlatırken 'Bir dost toplantısında rastladım. Bir yemekte gördüm. Bir banka açılışında elini sıktım. Temasımız sadece bu kadardır.' Bunların içinde FETÖ ile hiçbir yerde yolu kesişmeyen bir tane lider var. O da MHP Lideri Devlet Bahçeli. Hiçbir yerde karşılaşmamış. Hiçbir yerde görmemiş. Hep ikaz etmiş."