"15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyenlere itibar etmiyoruz"

Bu mücadelenin bir yönünde demokrasinin, özgürlüklerin, bir yönünde milletin geleceği, sendikal hareketin onuru ve haysiyeti olduğunu vurgulayan Arslan, "Bizim dışımızda bir kısım çevrelerin onursuzca darbecilerle, çetelerle iş tuttukları dönemlerde Hak-İş, onuruyla, haysiyetiyle mücadele etmeyi hep bir görev bilmiştir. Türkiye'nin demokratik süreçlerini Hak-İş olarak önemsedik ve hep destek olduk." diye konuştu.

Ülkenin geleceğinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Ekmeğimiz, aşımız varsa, Türkiye'de çalışabiliyor, burada iş bulma imkanımız varsa bu ülkenin barışına, demokrasisine, özgürlüklerine ihtiyacımız var. Onun için biz yine her alanda olduğu gibi demokratik süreçlerde de Hak-İş olarak inisiyatif, tavır ve yer aldık. Hak-İş, bu mücadelenin bundan sonraki süreçlerinde de demokrasiye, özgürlüklere, milli iradeye, ülkenin bekası ve bütünlüğüne mutlaka sahip çıkacaktır. Bunun için yolunu ve hedefini koymuştur. Demokratik süreçlerin olması, darbelerin ortadan kalkması, özgürlüklerimizin genişlemesi en çok emekçilere yarar. Demokrasi, ekmeğimiz, aşımız kadar önemli, demokrasi yoksa toplu sözleşme, örgütlenme yok. O yüzden biz demokratik süreçlerin güçlenmesini, sendikal mücadelemizin en temel unsuru olarak görüyoruz."

Taşeron şirketlerdeki arkadaşlarının sendikalaşmasını talep ederken birilerinin bu işçileri ciddiye almadığını, onların sorunlarına kulak tıkadığını ve haklarını, kadrolarını alamayacağını düşündüğünü anlatan Arslan, "Biz buna inandık, mücadele ettik. 2007'den 2017'ye geçen 10 yıllık mücadelemizde Allah'a çok şükür bugün çok büyük başarı hikayesini birlikte gerçekleştirdik. Bu gerçekten büyük bir reformdur, Türkiye'nin elde ettiği önemli bir değişimdir. Taşeron konusunda büyük başarıya imza attık. 1 milyona yakın kamudaki arkadaşımız, kamunun çalışanı oldu. Bu önemli başarı. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibine teşekkür ediyoruz. Eksikleri var, bu eksikliklerin giderilmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.