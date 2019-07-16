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15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 04:33 | Son Güncelleme

KASTAMONU (İHA) Kastamonu’nun Cide ilçesinde toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümü nedeni ile sabaha kadar demokrasi nöbeti tuttular.Cide’de 15 Temmuz darbe girişimi nedeni ile saat 19:30’da toplanan vatandaşlar ilk olarak Halk Eğitim Merkezi önünde buluştu.

KASTAMONU (İHA) Kastamonu’nun Cide ilçesinde toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümü nedeni ile sabaha kadar demokrasi nöbeti tuttular.

Cide’de 15 Temmuz darbe girişimi nedeni ile saat 19:30’da toplanan vatandaşlar ilk olarak Halk Eğitim Merkezi önünde buluştu. Yaklaşık 400 kişi civarında olan kalabalık, ellerindeki Türk Bayraklarıyla buradan Cide Belediyesi Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanında başlayan demokrasi nöbetine saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla start verildi.

Gerçekleşen demokrasi nöbetinde ilk olarak Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu konuşma yaptı.

Demokrasi nöbetini başından sonuna kadar hiç ayrılmadan tamamlayan Başkan Mutlu: “15 Temmuz’un asıl kahramanları demokrasimize sahip çıkan yüce Türk halkıdır. Demokrasimizi yıkmaya karşı oluşan tehdit, ister FETÖ denen terör örgütünden, ister kendini bir şekilde halk oluşturanlardan, ister dış güçlerden gelsin yüce Türk ulusu bu oluşumların karşısında dimdik durmuş ülkesine sahip çıkmıştır. Bundan sonrada oluşacak bu tür tehditler karşısında yüce Türk ulusu bulanarak, dosta güven, düşmana korku oluşturacaktır. Güçlü ve münferit bir Türkiye’nin yolu, cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine bağlı kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik ve laik sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçiyor. Tek güvencemiz ve umudumuz, milletimizin aziz ve kararlığıdır. Demokrasi ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha lanetlerken, başta kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, darbeye karşı direnen canını veren şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlikler dilerim” dedi.

15 Temmuz Demokrasi nöbetinde sonuna kadar nöbet tutan Cide Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, yaptığı konuşmasında şu sözleri kaydetti; “15 Temmuz 2016 gecesi devletimiz, FETÖ mensuplarının haince darbe girişimine maruz kalmıştır. Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin onurlu duruşu sayesinde, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin 3. yıl dönümündeyiz. Milletimiz 15 Temmuz gecesi sokaklarda tıpkı Çanakkale savaşında, istiklal harbinde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olmuş iradesini darbecilere çiğnetmemiştir. Milletin silahını millete doğrultan, demokrasimize darbe indirmek isteyen, geleceğimizi yok etmeye azmeden vatan hainleri, kahraman milletimizin verdiği mücadeleyle başarısızlığa uğratılmıştır. 15 Temmuz bir demokrasi zaferidir. Bu mücadeleyi destekleyen tüm vatandaşlar dünyaya devletimizin hak ve hukuk devleti olduğunu, kendi geleceğine kendisinin karar vereceğini göstermiştir. FETÖ uzun yıllar boyunca tüm devlet geleneklerini çiğneyerek gizli bir ajandayla devletimizin yönetimini ele geçirmeye çalışmıştır. Toplum içerisinde manevi değerlerimizi istismar ederek güçlenip çeşitli kurumlarımıza sızan örgüt üyelerine karşı yapılan mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Ülkemiz böyle bir menfur girişim karşısında bile yolundan sapmamış irtifa kaybetmemiştir. Tüm ferleriyle birlikte tek yürek olan milletimiz, şüphesiz ki Türkiye’nin gücünü geleceğe ulaştıracaktır” diye konuştu.

3 yıl önce gerçekleşen hain darbe kalkışmasından şehit olan 251 yurttaşımızın 3’çü Cide’liydi. Cide akşam 19.30’da başlayan demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü.

Nöbet bekleyen vatandaşlara Cide Belediyesi tarafından aşure, tavuklu pilav ve ayran ikram edilirken, AK Parti Cide İlçe Başkanlığı tarafından lokma dağıtımı yapıldı.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında gerçekleştirilen futbol turnuvasında dereceye giren takım ve oyunculara ödülleri verildi.

Gerçekleştirilen Demokrasi nöbetine, Cide Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, Cide Cumhuriyet Başsavcısı Çağatay Birbaş, Rıfat Ilgaz Yüksel Meslek Yüksek Okulu Rektörü Numan Tuğrul Ertuğrul, Cide Emniyet Müdürü Musa Zabun, Cide İlçe Jandarma Komutanı Çağatay Öztürk, Cide İlçe Milli Eğitim Müdürü, Cide il Özel İdare Müdürü Kenan Öz, İl Genel Meclisi Üyeleri Mustafa Özcan ve Mehmet Arif Özdemir ile siyasi partilerin temsilcileri, STK yöneticileri ve Cide halkı katıldı.

Cide Müftüsü Ahmet Kocakkoç tarafından, demokrasi nöbetinde Şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okunup dua yapıldı.

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü

15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü
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