15 Temmuz’da Adana’da 20 bin kişiye helva dağıtılacak

Adana’da 15 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri dolayısıyla Adana Valiliği, Adana Sanayi Odası ve Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği ortaklığında 20 bin kişiye irmik helvası dağıtılacak.

Adana’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 3’üncü yılı dolayısıyla 15 Temmuz Pazartesi günü Merkez Park’ta düzenlenecek anma töreni için Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği, 20 bin kişiye dağıtmak üzere irmik helvası hazırlıyor. Geçtiğimiz gün hazırlıklarına başlanan helva yapımında tamamen gönüllü olarak 40 aşçı ve usta çalışıyor. 20 bin kişiye dağıtılacak helva malzemesi olan 500 kilogram şeker, 250 kilogram irmik, 100 litre sıvıyağ, 150 adet margarin, 50 kilogram tereyağı ve çeşitli üst malzemelerin hepsi Adana Sanayi Odası tarafından karşılandı.

Toplamda 8 kazanda pazartesi gününe kadar hazırlanacak helvalar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde vatandaşlara dağıtılacak. Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Derviş Göçmen, helvanın tüm püf noktalarına dikkat ederek hazırlandığını belirterek, “Tüm usta arkadaşlarımız büyük bir özveriyle ve tamamen gönüllülük esasına göre çalışıyor. Bu helvayı yaparken herhangi bir ücret talebimiz de olmadı. Geleneğimizde ölülerin arkasından irmik helvası dağıtılır. Biz de 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerimizin ruhu için irmik helvası hazırlıyoruz. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. İnşallah önümüzdeki yıllarda 30 bin, 50 bin kişiye helva dağıtabiliriz” diye konuştu.