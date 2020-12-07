15 Temmuz’da Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmeye çalışan sanıklar için istenen ceza açıklandı

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nı ele geçirmeye çalışan 17 sanık hakkında açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 17 sanığın “casusluk” suçundan müebbet hapsini istedi. Savcı, bu sanıklardan 8’i için ayrıca “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanık avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Dosyaya gelen evrakların okunmasının ardından duruşma savcısına söz verildi. Savcı, ara celsede esasa ilişkin mütalaasını dosyaya sunduğunu bildirdi. Savcı, mütalaasında sanıklar Ahmet Özkan Özalp, Akif Güngör, Bülent Günay, Hamdi Özdere, Haşim Türker, Muhammed Serhat Al, Mustafa Koçyiğit ve Nushet Şehmus Mungan’ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, bu sanıkların, "askeri veya siyasal casusluk kapsamında devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etme" suçundan 20’şer yıla kadar hapis, "bu bilgilerin açıklanması" suçundan müebbet hapis, bazı bilişim suçlarından da 26’şar yıla kadar hapisle ayrıca cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar Abdullah Öner, Eyüp Liste, Gazi Topal, Hasan Demir, Mahmut Orak, Murat Ahmetoğlu, Nazmi Mert, Reşat Arıkan ve Yusuf Ziya Sarı’nın ise "askeri veya siyasal casusluk kapsamında devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etme" suçundan 20’şer yıla kadar hapis, "bu bilgilerin açıklanması" suçundan müebbet hapis, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Bu sanıkların, bazı bilişim suçlarından da toplamda 26’şar yıla kadar hapse mahkum edilmeleri istendi.

Sanık ve avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmayı 28 Aralık’a erteledi.

