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"15 Temmuz'da en çok şehit Ankara'da verildi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.12.2018 12:06 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan: - "15 Temmuz'da en çok şehit Ankara'da verildi. Ankara 15 Temmuz'daki ikinci kurtuluş savaşında önemli rol oynamıştır"

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, "15 Temmuz'da en çok şehit Ankara'da verildi. Ankara 15 Temmuz'daki ikinci kurtuluş savaşında önemli rol oynamıştır." dedi.

Ceylan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Bandırma Vapuru ile yola çıkarak 3 gün sonra Samsun'a; oradan Amasya, Sivas ve Erzurum'a, ardından da Ankara'ya geldiğini anımsattı.

Atatürk'ün Ankara'ya gelmesiyle kentin Milli Mücadele'nin merkezi haline geldiğini belirten Ceylan, "Binlerce Ankaralı atlı seğmenlerle birlikte Atatürk'ü Dikmen'de karşılıyor ve bağrına basıyor. Gazi bu karşılamadan ve Ankara'dan son derece etkileniyor." dedi.

Nevzat Ceylan, Ankara'nın o günden ve ardından 23 Nisan 1920 tarihinden sonra Kurtuluş Savaşı'nın mihenk taşı haline geldiğini, Kurtuluş Savaşı'nın bütün safhalarının da Gazi Meclis tarafından yönetildiğini söyledi.

Ankara'nın Türklerden önce de birçok kez başkentlik yaptığını vurgulayan Ceylan, "Ankara, 1071'de Türklerin Anadolu'ya girmesinden iki yıl sonra Türklere geçiyor. Birçok yerde beylik kuruluyor ancak beylik kurulmayan tek yer Ankara oluyor." diye konuştu.

AK Parti'li Ceylan, Ankara'nın yıllarca Ahiler tarafından yönetildiğini, Osmanlı'nın eline geçene kadar 70 yıl Ahilerin yönetiminde olduğunu ifade ederek, beşinci başkentliğini cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte yaptığını anlattı.

Osmanlı döneminde en çok ticaret yapılan yerlerden birisi olan Ankara'nın daha sonra nüfusun azalmasıyla birlikte küçülmeye başladığına değinen Ceylan, Ankara'nın başkent olmasıyla hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve bugün Türkiye'nin ikinci büyük şehri haline geldiğini söyledi.

Nevzat Ceylan, Atatürk'ün Ankara'ya geldikten sonra 8 yıl İstanbul'a hiç gitmeyerek başkente verdiği önemi ortaya koyduğunu belirtti.

Ankara halkının 15 Temmuz'da ortaya koyduğu kahramanca mücadelenin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Ceylan, "Gazi Meclisin 15 Temmuz'da açık tutulması ve milletvekillerinin o gece gösterdiği dirayetin de unutulmaması lazım. Meclisimiz 15 Temmuz'da ikinci kez gazi unvanını aldı. 15 Temmuz'da en çok şehit Ankara'da verildi, en çok gazi Ankara'da oldu. Ankara 15 Temmuz'daki ikinci kurtuluş savaşında önemli rol oynamıştır." diye konuştu.

Ceylan, "TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı" ile ilgili soru üzerine, Yıldırım'ın adaylığı henüz netleşmemiş olmasına rağmen büyük bir ihtimalle aday olacağını söyledi.

Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu düşüncenin "istifa etmemesi" yönünde olduğunu anımsatan Ceylan, "Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. İnşallah seçimlerde de AK Parti olarak İstanbul'u alacağız." ifadesini kullandı.

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