15 Temmuz'da İBB Lojistik Destek Binasını işgale giden darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddiasıyla yargılanan eski Lojistik Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç'a, 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.
15 Temmuz'da İBB Lojistik Destek Binasını işgale giden darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddiasıyla yargılanan eski Lojistik Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç'a, 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.
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