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15 Temmuz'da imam ve müezzine saldırı davasında, 23 sanığa beraat

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 18:14 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde bulunduğu gece sela okuyan müezzin Süleyman Süngü ve cami imamı Ekrem Kara'ya saldırıda bulundukları, kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 23 sanığın beraatine karar verildi.

15 Temmuz'da imam ve müezzine saldırı davasında, 23 sanığa beraat

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde bulunduğu gece sela okuyan müezzin Süleyman Süngü ve cami imamı Ekrem Kara'ya saldırıda bulundukları, kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 23 sanığın beraatine karar verildi. Sanıklardan O.İ., 'kamu malına zarar vermek' ve 'memura hakaret'ten 5 bin liralık para cezasına çarptırıldı.
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi, Torbalı'nın Pancar Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde sela okuyan müezzin Süleyman Süngü ve cami imamı Ekrem Kara'ya saldırıda bulundukları, kamu malına zarar verdikleri iddia edilen 23 sanığın yargılandığı davada, karar duruşması bugün görüldü. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıkların tamamının beraatine karar verildi. Sanıklardan O.İ., 'kamu malına zarar vermek' ve 'memura hakaret'ten 5 bin liralık para cezasına çarptırıldı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi Torbalı ilçesinin Pancar Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde sela okuyan müezzin Süleyman Süngü ve cami imamı Ekrem Kara'ya saldırıda bulundukları, kamu malına zarar verdikleri iddia edilen 23 kişiden 8'i tutuklandı. Olayı soruşturan Cumhuriyet savcısı, 23 sanık hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek', 'basit yaralama', 'hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu ve 13 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu yargılanan 8 sanık, ilk duruşmada adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

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15 Temmuz'da imam ve müezzine saldırı davasında, 23 sanığa beraat15 Temmuz'da imam ve müezzine saldırı davasında, 23 sanığa beraat

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