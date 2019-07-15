"15 Temmuz'da iş kuracaktı, meğer son gününü sayıklamış"

Çocuğunun acısını düşünürken aslında vatanın ve devletin acısının daha büyük olduğunun farkına vardığını belirten Karalı, "FETÖ'cülerin hiçbirinin Türk olduğuna inanmıyorum. Hakiki Türk'ten böyle hain çıkmaz ama bunlar bizim içimize sızmış hainler. 'FETÖ'cüler kandırıldı.' diyorlar. Hayır, hiçbiri kandırılmadı. Çıkarları doğrultusunda ülkelerini satmışlar. Ben FETÖ'cülerin kandırıldığını, onlara cahil denilmesini kabul etmiyorum. Albay, doktor, hakim olmuş, bir iki tanesini kandırırsın, bu kadar insan kandırılır mı? Buna imkan yok. Allah bunları affetmeyecek. Biz zaten affetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

3 çocuğu ve 2 torunu bulunduğunu ve hepsini çok güzel yetiştirdiğini, "kara sevdam" diye sevdiği şehit oğlu Bülent'in diğer çocuklarından farklı olduğunu anlatan anne Karalı, "Hem çok tartışırdık hem de çok severdik birbirimizi. Çok titiz, bakımlı, özenli ve hassas bir çocuktu. Aldılar benden. Allah için Allah yolunda öldü. Vatan için, bayrak için öldü." dedi.

Devletten hiçbir şey beklemediğini söyleyen Karalı, şunları kaydetti:

"O gece rakı bardaklarını kaldırıp, sazları eline alıp, 'Tayyip Erdoğan gidiyor.' diye şarkı söyleyenleri Allah'a havale ediyorum. İnsanların çok iyi okullarda okuması, onun çok bilgili olduğu anlamına gelmiyor. 15 Temmuz'dan sonra bunu çok iyi anladım. İnsanlar çocuklarını yetiştirirken vatan, millet, bayrak sevgisi vermeli ama vermemişler. Onlar bana cahil, ilkokul mezunu diyorlar. Asıl onlar cahil aptal. Sosyal medyada görüyorum, acıyorum onlara. Bu ülkede sanatçı diye yetişen de boşmuş, okudum diyenler de boşmuş. O beğenmedikleri insanlar sokaklara döküldü, ülke kurtuldu. Onlar hala pastanın payının en büyüğünü yiyorlar, oturuyorlar. Utanmadan bizi yargılıyorlar. 'Tiyatro, senaryo.' diyorlar. Beni bunlar yaralıyor. Tarihini bilmeyenler günübirlik yaşıyor. Yapacak bir şey yok onlara."