15 Temmuz’da Kayseri tek yürek oldu

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Kayseri’de onbinlerce kişi meydanlara akın etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kayseri’de şehitliklerin ziyaret edilmesiyle başladı. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan fotoğraf sergilerinin açıldığı kentte akşam ise Milli Birlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Garnizon Şehitliği’nden hareket eden kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Onbinlerce kişinin buluştuğu Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara 15 Temmuz destanını anlatan videolar izletildi. Törene, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve on binlere vatandaş katıldı.

Programda konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "3 yıl önce kapkara bir gece yaşadık. Milletin silahı ve öz parasıyla alınan silahlarla darbe yapmaya kalktılar. Çok şükür milletimiz bayrağa ve ezana sahip çıktı. Üzerinde bulunduğumuz Anadolu coğrafyası en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Cennet gibi bir vatana sahibiz. Bu topraklar zayıf devlet kaldırmıyor. Bu güzel toprak parçasına göz dikenler var. Bunu satacakta bir o kadar hain var. PKK'ya katılım neredeyse bitti. Şimdi sızmalarla canımızı yakmaya çalışıyorlar ama bu da en kısa zamanda bitecektir" diye konuştu.