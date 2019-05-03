15 Temmuz'da mağdur olan Japon çocuk Çavuşoğlu'na mehter marşını söyledi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda mahsur kalan 10 yaşındaki Japon çocuk Yorihisa Ono, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Mehter Marşları arasında en bilinenlerden olan "Ceddin Deden" marşını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Macaristan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşları yetkilileriyle buluştu.

Çavuşoğlu, burada 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda mahsur kaldığı için Türkiye hakkında olumsuz görüşler edinen fakat YEE'nin çabalarıyla Türk kültürüne ilgi duyan 10 yaşındaki Japon Yorihisa Ono'nun söylediği ''Ceddin Deden'' marşını dinledi.

Bakan Çavuşoğlu ile Japonca ve Türkçe sohbet eden Ono, Çavuşoğlu'na Türkçe "Tanıştığımıza memnun oldum." dedi.

Ono, daha sonra Çavuşoğlu ile Rabia işareti yaparak fotoğraf çektirdi.

Çavuşoğlu, ayrıca Japon çocuk Ono'ya hediye takdim etti.

