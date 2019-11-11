15 Temmuz'da Orhanlı gişelerindeki olaylara ilişkin davada cezalar onandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen olaylara ilişkin yerel mahkemece 6 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 57 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını yasaya uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanan davaya ilişkin sanıklar ve avukatlarınca yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza Dairesi, yerel mahkemece 6 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 57 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını usul ve yasaya uygun buldu.

Yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirten ceza dairesi, bu nedenle sanıkların yaptığı istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

- Davanın geçmişi

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen olaylarla ilgili 65 sanığın yargılandığı davaya ilişkin kararını 18 Mayıs 2018'de açıklamıştı.