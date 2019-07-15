15 Temmuz'da şehit düşen Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı mezarı başında anıldı

AKSARAY?da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit düşen daire başkan yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel, kabri başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, nedeniyle düzenlenen program kapsamında Aksaray Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene, Aksaray Valisi Ali Manti, Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Törende darbe girişiminde bombalı saldırıda şehit düşen Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Emniyet Müdürü Önder Güzel de mezarı başında dua edilip, anıldı. Protokol üyeleri daha sonra şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.

