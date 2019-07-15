HABER

15 Temmuz'da şehit düşen Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 15:41 | Son Güncelleme

AKSARAY?da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit düşen daire başkan yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel, kabri başında anıldı.  15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, nedeniyle düzenlenen program kapsamında Aksaray Şehitliği'nde tören düzenlendi.

AKSARAY?da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit düşen daire başkan yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel, kabri başında anıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, nedeniyle düzenlenen program kapsamında Aksaray Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene, Aksaray Valisi Ali Manti, Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Törende darbe girişiminde bombalı saldırıda şehit düşen Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Emniyet Müdürü Önder Güzel de mezarı başında dua edilip, anıldı. Protokol üyeleri daha sonra şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
Bursa'da şehitliklerde anma töreniBursa'da şehitliklerde anma töreni
15 Temmuz şehidinin annesi : Bir Sevgi gider, bin Sevgi gelir15 Temmuz şehidinin annesi : Bir Sevgi gider, bin Sevgi gelir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz şehitlerini dualarla andılar

15 Temmuz şehitlerini dualarla andılar

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Hayri Baraçlı açıklaması

İmamoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağım

İBB Başkanı İmamoğlu: Onlara minnnet borçluyuz

İBB binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.