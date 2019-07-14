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15 Temmuz’da şehit olan emniyet müdürünün baba ocağında acısı halen yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 12:34 | Son Güncelleme

15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan 4.

15 Temmuz’da şehit olan emniyet müdürünün baba ocağında acısı halen yaşanıyor

15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan 4. sınıf Emniyet Müdürü Ufak Baysan’ın Düzce’de yaşayan anne ve babası, acılarını şehit oğullarının fotoğrafına bakarak gidermeye çalışıyor.
15 Temmuz 2016’da silahlı terör örgütü FETÖ/PDY tarafından girişilen hain darbe kalkışmasının yıl dönümünde şehitlerin ailelerinin acıları tazeliğini halen koruyor. Darbe kalkışması sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli bulunan ve hainlerin kullandığı helikopterden atılan bombalarla şehit olan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın Düzce’deki baba ocağında da aradan geçen 3 yıla rağmen yaşanan acı dinmedi. Şehidin babası Ramazan Baysan ve annesi Hanife Baysan, şehit oğullarının acısını üniformalı fotoğrafına bakarak gidermeye çalışıyorlar. Anne Hanife Baysan, “15 Temmuz bizim için çok acı bir gün. Her gün içimiz yanıyor. Anlatılmaz bir duygu. Onu çok özlüyorum. 3 sene önce oğlum yanımdaydı diyorum” dedi.
Baba Ramazan Baysan ise, "Bitmek bilmeyen bir üç yıl. Bir baba şehit olan evladı için ne söylesin. Keşke bu işler olmasaydı. Sağ olduğumuz sürece biz ve bizim gibi evladını, eşini, anasını, babasını kaybetmiş o kahreden olaydan sonra o insanlar yaşadıkları sürece hissedecekler. Ne mutlu ki evladımın şehitlik mertebesine ulaşması bizi teselli ediyor. Teselli kaynağımız. Allah bu ülkeye 15 Temmuz gibi haince, alçakça bir kalkışmayı bir daha yaşatmasın” diye konuştu.

15 Temmuz’da şehit olan emniyet müdürünün baba ocağında acısı halen yaşanıyor

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