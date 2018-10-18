15 Temmuz'da şehit olan eşinin acısı halen yüreğinde

Kayınpederinin beş dönem 20 yıl muhtarlık yaptığını, ardından eşinin muhtar seçildiğini anlatan Sertbaş, "Mete, iki dönem muhtarlık yaptı ve iki dönemde de tek başına adaydı. Acıbademliler eşimi çok seviyordu, sağ olsunlar. Mahalleli muhtar olmasını çok istedi, hepsi çok destekledi. Mete'yi çok seviyorlardı, ona olan saygılarını, sevgilerini her zaman gösterdiler. Halen bize de gösteriyorlar. Acıbademliler hep yanımızda. Eşim, muhtarlığı seviyordu, insanları çok seviyordu, Acıbademlileri çok seviyordu, onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Başarılı bir muhtardı." dedi.

Rahşan Sertbaş, 22 yıllık evliliklerinden biri 14 diğeri 8 yaşındaki iki çocukları olduğunu ifade etti.

Sertbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yaşında ailesiyle Acıbadem'e taşındığını, o zaman eşi ile tanıştığını ve liseden mezun olduktan sonra evlendiklerini söyledi.

Eşinin, faaliyetler, kurslar ve gençlere yönelik çalışmalar için mahallede bir kültür merkezi kurulmasını çok istediğini vefatından önce de bunun için uğraştığını ifade eden Sertbaş, şu anda bir kültür merkezinin yapıldığını kaydetti.

Mete Sertbaş'ın evine ve çocuklarına bağlı bir kişi olduğunu dile getiren Sertbaş, "İlk çocuğumuz evliliğimizden yaklaşık 10 yıl sonra oldu zaten. Çocuklarına doyamadan gitti, çok bağlıydı. Her zaman bizimle vakit geçirir bizimle dertleşirdi, sorunlarımızı beraber çözerdik. Mutlu bir aileydik." diye konuştu.

15 Temmuz'da eşinin eve geldiğini ve televizyon izlerken darbe girişiminden haberdar olduğunu aktaran Sertbaş, şöyle konuştu:

"O gün 'Rahşan köprüye askerler gelmiş.' dedi. Biz de şaşırdık, daha sonra bir telefon geldi ve telefon konuşmasının ardından hemen giyindi. 'Mete nereye gidiyorsun?' dedim ama beni hiç duymuyor, bir şey söylemiyor. 'Gidiyorum ben, evde kalın siz' dedi. Ben evden çıkarken üç kere 'Dikkat et Mete' dedim. Daha sonra telefonla aradı ve 'Ben Telekom tarafındayım, askerler buraya geldi, Türk Telekom'u işgal ediyorlar, siz dışarı çıkmayın' dedi. Son konuşmamız buydu."