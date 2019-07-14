HABER

"15 Temmuz'da Türk medyası göğsümüzü kabarttı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 11:26 | Son Güncelleme

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: - "15 Temmuz'da milletinin yanında dimdik duran Türk medyası göğsümüzü kabarttı. Medyamızla iftihar ediyoruz. Duyarlı medyamızın katkılarını asla unutmayacağız. O gece, halktan yana kararlı bir tavır sergileyen tüm basın mensuplarımıza aziz Türk milleti adına şükranlarımı sunuyorum"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "15 Temmuz'da milletinin yanında dimdik duran Türk medyası göğsümüzü kabarttı. Medyamızla iftihar ediyoruz. Duyarlı medyamızın katkılarını asla unutmayacağız. O gece, halktan yana kararlı bir tavır sergileyen tüm basın mensuplarımıza aziz Türk milleti adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz 2016'nın karanlık gecesini de aydınlık sabahını da unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurguladı.

FETÖ ihanet çetesinin darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti ve liderliğinde milletin verdiği destansı mücadelenin parlak bir zaferle taçlandığının anımsatan Şahin, şöyle devam etti:

"Kazanan aziz milletimiz ve demokrasimiz oldu. 251 kahraman şehidimiz ile gazilerimizin ülkemize armağan ettiği aydınlık sabah gösterdi ki iman ve inanç dolu yüreğin karşısında ne tankın ne de tüfeğin hiçbir gücü yok. 15 Temmuz, yeni bir dirilişin adı oldu. Medyamız, o gün çok kritik bir sınav verdi. Cumhurbaşkanımız, milyonları sokağa döken çağrısını akıllı teknolojilerin yardımıyla bir televizyon ekranından yaparak tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bir milleti ayağa kaldırdı, yeni bir Milli Mücadele başladı."

- "FETÖ ve benzeri terör örgütlerine kararlılıkla sürdüreceğiz"

Kendisine yakışanı yaparak demokrasiden yana tavır koyan medyanın halkın sesi olduğunu vurgulayan Şahin, milli meselelerde görsel ve işitsel medyanın duruşunun millet ile birebir aynı olduğunun görüldüğünü hatırlattı.

Şahin, "15 Temmuz'da milletinin yanında dimdik duran Türk medyası göğsümüzü kabarttı. Medyamızla iftihar ediyoruz. Duyarlı medyamızın katkılarını asla unutmayacağız. O gece, halktan yana kararlı bir tavır sergileyen tüm basın mensuplarımıza aziz Türk milleti adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

"Çanakkale ruhuyla şehitlerimizin emaneti olan güzel ülkemizden vazgeçmeyeceğiz. Dış tehlikelere, FETÖ ve benzeri terör örgütlerine karşı mücadelemizi milli birlik ve beraberlik içinde kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulunan Şahin, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden bütün şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle yad etti.

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
644 bin adayın katıldığı KPSS 2019 başladı644 bin adayın katıldığı KPSS 2019 başladı
Dünyanın dört bir yanından akın ediyorlar! Dünyanın dört bir yanından akın ediyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

Askerden geldi kural bozdu

Askerden geldi kural bozdu

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da Çinli kadının öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

İstanbul'daki vahşi cinayetle ilgili yeni gelişme!

Sakarya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

TIR ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Pamukkale'deki antik havuza ziyaretçi akını

Dünyanın dört bir yanından akın ediyorlar!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' açıklaması

Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı uygulama

Hakkari'de baraj gölünde kaybolan çocuklardan acı haber

3 çocuktan acı haber geldi

Erzincan'da ilk kez drone gören çocukların şaşkınlığı

Şaşkınlıkla izlediler: Daha önce bunu hiç görmedim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.