"15 Temmuz'dan Sonrası ve Geleceğimiz" paneli

Demokrasinin kesintiye uğramaması ve bir daha darbeler, kalkışmalar olmaması için çalıştıklarını vurgulayan Çağ, 3 yıldır düzenledikleri konferans ve paneller aracılığıyla bunu vatandaşlarla paylaştıklarını ve çıkarılması gereken dersleri konuşup tartıştıklarını anlattı.

Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Ulusoy'un moderatörlüğünü yaptığı panelde, Gazi Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Yorgancılar, Anadolu Ajansı Yurt Haberleri Editörü Zekeriya Kaya, Yeni Şafak Gazetesi Muhabiri Yasemin Asan ve MİDDER Genel Başkanı Serhat Çağ konuşmacı olarak yer aldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek olayların anlatıldığı bir video izlendi.

Çağ, "Bundan sonra izlenmesi gereken yollar nelerdi, hem devlet hem halk kanadında neler yapılması gerekiyordu? Hukuki süreçler, yargılamalar, operasyonlar, sağlıklı yürütülebildi mi, kamuoyunun, şehit ailelerimizin, gazilerimizin vicdanını rahatlattı mı? Hep bunları tartıştık, konuştuk. İnşallah bunları panelimizle detaylandıracağız." dedi.

- "Yetiştirdiğimiz gençlerin aidiyet duygusu önemli"

Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Ulusoy ise tarihin içinde önemli mesajlar olduğunu ve bu mesajlardan ders alınması gerektiğini vurguladı.

Tarih bilmeyenlerin, yakınma hakkının olmadığına dikkati çeken Ulusoy, "1960'da, 71'de, 80'de, 28 Şubat sürecinde, nisan e-muhtırasında biz bunun benzerlerini yaşamadık mı? Yılda bir defa bunu anmakla bu iş olmuyor işte, sıkıntı orada. Onun için tarih gerekli, onun için yetiştirdiğimiz gençlerin aidiyet duygusu önemli." diye konuştu.

Anadolu Ajansı (AA) Yurt Haberleri Editörü Zekeriya Kaya da 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece, darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olan birçok unsurun bulunduğunu belirterek, bunun bir tanesinin de medya olduğuna işaret etti.

Birçok yayın kuruluşunun, darbecilerin karşısında duran yayınlar yaptığını hatırlatan Kaya, bu süreçte AA'nın da önemli bir pay taşıdığını ifade etti.

O gece AA'da yaşananları da anlatan Kaya, birçok muhabirin çağrılmadan Genel Müdürlük binasına geldiğini ve hem sahada hem de ajansta haber takibi yaptığını vurguladı.

