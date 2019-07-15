15 Temmuz’la değişen bir hayat

Tarihi Kuleli Askeri Lisesi mezunu Enes Çengeloğlu, hayatı değişen gençlerden biri…15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden üç sene geçti. Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kayda geçen gün, sayısız hayatın gidişatını da değiştirdi. Onlardan biri, Kuleli Askeri Lisesi mezunu Enes Çengeloğlu…

Her yıl 400 civarında mezun veren Kuleli Askeri Lisesi, eski adıyla "Mekteb-i Fünun-ı İdadiye”, ismini Sultan Abdülmecit döneminde iki tarafına inşa edilen kulelerden alıyordu. Enes'in bu tarihi okuldan mezun olduğu gün, 14 Temmuz 2016'ydı. Bir gün sonra ise aralarında mezunların da olduğu yaklaşık 300 genç veda kokteyline katılmaları gerektiğini söyleyen komutanlarının talimatıyla lise yolunu tuttu.

Çengeloğlu, "Mezun oldum, beni niye çağırıyorlar diye düşünüyordum ama son bir kez çağrılmışım. ‘Vedalaşayım herkesle' düşüncesiyle gideyim dedim. Alt devreler de geliyormuş, İstanbul'da oturan herkes çağırılmış" dedim.

Akşam saatlerinde komutanlar kamuflajlarını giymelerini, hücum yeleği ve silah almalarını istedi. Sokağa çıkarıldılar, Enes'in bölüğü bir süre sahilde bekledikten sonra okula geri döndü. Onun da içinde olduğu 69 öğrenci sabah saatlerinde gözaltına alındı.