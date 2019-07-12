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15 Temmuz’u anlatan fotoğraflar 3’üncü yıldönümünde Sultangazi’de sergileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:01 | Son Güncelleme

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sırasında yaşananlar Sultangazi’de sergilenen fotoğraflarla gözler önüne serildi.

15 Temmuz’u anlatan fotoğraflar 3’üncü yıldönümünde Sultangazi’de sergileniyor

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sırasında yaşananlar Sultangazi’de sergilenen fotoğraflarla gözler önüne serildi. Hain darbe kalkışmasının 3’üncü yıldönümünde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Biz 15 Temmuz günü geçmişte hain darbe girişimleri yaptınız ancak izin vermiyoruz diyen bir milletin iradesini gördük” dedi.
Sultangazi Belediyesi tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi sırasında yaşananları unutturmamak amacıyla hazırlanan serginin açılışı 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda yapıldı. Açılışa Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve çok sayıda vatandaş katıldı.
19 Temmuz tarihine kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak sergide Türkiye’nin farklı şehirlerinde darbe girişimi sırasında yaşanan olaylar gözler önüne serildi. Vatanını savunmak için gözünü kırpmadan kahramanca ölüme koşan 250 şehidin fotoğrafları sergide yer aldı. Vatandaşlar da fotoğrafları dikkatle incelerken açılışta şehitler için dualar okundu. Atatürk Havalimanı önünde tankın üzerine çıkan vatandaşlardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde merminin önüne kendini siper eden kahramanlara kadar birçok farklı yerde yaşananlar sergide fotoğraflar ile gösterildi.

“Milletimiz ciddi bir şekilde kendi iradesini ortaya koydu”
15 Temmuz Hain Darbe Girişi’minin unutulmaması gerektiğini dile getiren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Biz de bugün burada cuma gününün bereketi ile bu sergimizin açılışını gerçekleştirdik. 15 Temmuz’da yaşananların fotoğraflarını burada 15 Temmuz Şehitler Meydanımızda sergiliyoruz. Rabbim o hain darbe girişimini bir daha bu millete yaşatmasın. O gün milletimiz ciddi bir şekilde kendi iradesini ortaya koydu. Biz 15 Temmuz günü geçmişte hain darbe girişimleri yaptınız ancak izin vermiyoruz diyen bir milletin iradesini gördük. Millet devletine karşı gelen insanlara ’dur’ dedi. Biz bugün bu sergide yaşananları unutturmamaya çalışıyoruz. Biz 15 Temmuz günü şehitlerimiz için burada dualar ediyoruz. 2 bin 193 gazimiz var buradan onlara sağlık diliyoruz. Hem Türkiye’nin farklı noktalarında hem de İstanbul’da yaşananlar sergimizde yer aldı” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’u anlatan fotoğraflar 3’üncü yıldönümünde Sultangazi’de sergileniyor

15 Temmuz’u anlatan fotoğraflar 3’üncü yıldönümünde Sultangazi’de sergileniyor

15 Temmuz’u anlatan fotoğraflar 3’üncü yıldönümünde Sultangazi’de sergileniyor

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