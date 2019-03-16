"15 Temmuz'u başaramayanlar, bu ittifakları planladılar"

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "HDP'nin genel başkan yardımcısı, 'Seçildikleri zaman bizim oylarımızla seçildiklerini bilecekler.' diyor, tehdit ediyor. Nasıl bir ittifak bu? Seçildikten sonra nasıl işleyecek bu yöntem? Birbirine düşecekler. Aldıkları belediyelerde huzursuzluk hakim olacak, istikrarsızlık hakim olacak. Birbiriyle kavgaya tutuşacaklar." dedi.

Erdoğan, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, 4,5 yıl seçimin olmadığı bir döneme girildiğini söyledi.

Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde Fatma Şahin ile Mehmet Sarı'nın hizmetleriyle Nizip için yeni bir hizmet döneminin başlayacağını anlatan Erdoğan, seçime ittifakla gidildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bugün burada Cumhur İttifakı var. Maalesef bazı ülkücü kardeşlerimizi bulundukları yerden koparmak suretiyle sırtını teröre dayayan ittifaka soktular. Bir tarafta 15 Temmuz'a dayanan ittifak, birbiriyle zaten fikri olarak yakın olan ittifak, diğer tarafta ise neden ve nasıl kurulduğunu kimsenin anlatamayacağı bir ittifak. Bugün adına Millet İttifakı dedikleri zillet ittifakına oy veren kardeşlerimize de haksızlık ettiler. Kime oy verdiğini bilmeden oy kullanıyorlar. HDP'nin genel başkan yardımcısı 'Seçildikleri zaman bizim oylarımızla seçildiklerini bilecekler.' diyor, tehdit ediyor. Nasıl bir ittifak bu? Seçildikten sonra nasıl işleyecek bu yöntem? Birbirine düşecekler. Aldıkları belediyelerde huzursuzluk hakim olacak, istikrarsızlık hakim olacak. Birbiriyle kavgaya tutuşacaklar. Ama bu tarafta da Cumhur İttifakı, 15 Temmuz'da temeli atılmış, milli menfaatler uğruna oluşturulmuş sistem. Önümüzde de bu iki seçenek arasında çok net bir tercih var. Bir tarafta siyaseten onurlu bir duruş sergileyen ittifak, bir tarafta da kapalı kapılar ardında neyin pazarlığının yapıldığı belli olmayan bir ittifak."