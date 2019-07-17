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15 Temmuz'u tasarladıkları afişlerle anlattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

HKÜ öğrencileri, 15 Temmuz darbe girişimine karşı halkın eşsiz mücadelesini tasarladıkları afişlerle anlattı

GAZİANTEP (AA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencileri (HKÜ), 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin kahramanca direnişi ve mücadelesini tasarladıkları afişlerle anlattı.

HKÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen, "15 Temmuz Tasarım Yarışması"nda demokrasi, devlet, millet, halk, milli irade, hukuk ve adalet, vatanseverlik konularının yer aldığı 7 kategoride 21 proje yarıştı.

Yarışmada, HKÜ Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri Zehra Tılfarlıgil birincilik, Fatma Özcan ikincilik ve Mehmet Emin Düzcan üçüncülük ödülünü kazandı.

Birinciye ödülünü, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ikinciye Gaziantep Vali Yardımcısı Turgay Ergin, üçüncüyü de HKÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Çakmak verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu coğrafyada güçlü olunması için sevgi ve kardeşliği ön planda tutulması gerektiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi afişlerinde anlatan öğrencileri tebrik eden Şahin, "15 Temmuz Alparslan'ın Malazgirt'e girdiği tarih. Fatih Sultan Mehmet Han'ın 'Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni.' dediği tarih. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal Ya Ölüm' dediği tarih. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.' denilen tarih. Çanakkale ruhuyla ve Kurtuluş Savaşı'nda eşine savaşlarda destek veren Şerife Bacıların verdiği mücadelelerin aynısını, bugün Sabiha Bacı yaptı. O gün yaşananların bir daha yaşanmaması için herkesin görev alması lazım." ifadelerini kullandı.

HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen de 15 Temmuz'un bir milletin topyekun emperyalizme ve onun taşeronlarına karşı direnişi, ülkesine, vatanına ve devletine sahip çıkışının tarihi olduğunu kaydetti.

Kadim tarihi, zengin ve köklü kültürü ve tarih şuuruyla Türk milletinin Çanakkale’de olduğu gibi yine tek yürek olduğunu belirten Sözen, "Dünya demokrasi tarihine geçecek bu destan, mazlumlar için de önemli bir ilham kaynağı oldu. 15 Temmuz direnişi de tarihe altın harflerle yazılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle HKÜ olarak 15 Temmuz gecesi şehit düşen vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize başsağlığı, gazilerimize hayırlı ömürler dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi

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