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"15 Temmuz'u torunlarımıza anlatacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 10:20 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'da yaralanan Bingöllü gazi Onur Asutay ile İstanbul'da gazi olan Mehmet Akif Özdemir, 15 Temmuz'un 3. yılı dolayısıyla 33 şehidin anıt mezarlarını ziyaret ederek, dua etti - 15 Temmuz gazisi Asutay: - "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Allah nasip ederse torunlarımıza da anlatacağız"

BİNGÖL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önündeki saldırıda yaralanan Bingöllü gazi Onur Asutay ile İstanbul'da TRT Radyo binası önünde yaralanan gazi Mehmet Akif Özdemir, 15 Temmuz'un 3. yılı dolayısıyla 33 şehidin anıt mezarını ziyaret ederek, dua etti.

Bingöl'de yaşayan Devlet Övünç Madalyası ve Beratı sahibi Asutay ve Özdemir, 33 şehidin anıt mezarını ziyarette, vatan uğruna canlarını feda ederek şehit olanların ruhlarına fatiha okudu, gazilere sağlıklı yaşam temennisinde bulundu.

Asutay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtiğini ve ilk gün gibi unutamadığını söyledi.

Darbecilere karşı silahsız olarak sokaklara çıkan insanları saygıyla andığını dile getiren Asutay, o gece bacağından yaralanarak gazi olduğunu anımsattı. Asutay, aynı durumun tekrarlanması halinde şehit olmak için tereddütsüz sokağa çıkmaya her zaman hazır olduğunu belirtti.

Asutay, sözlerine şöyle devam etti:

"15 Temmuz'un 3. yılı dolayısıyla 1993 yılında şehit edilen 33 askerimizin anıtını ziyaret ettik. Bir fatiha ile yad ettik, dua okuduk. Rabbim ülkemize bir daha 15 Temmuzları göstermesin, 15 Temmuz gibi darbeleri yaşatmasın. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Allah nasip ederse torunlarımıza da anlatacağız. Okullarda öğrencilerimize ve her ortamda anlatıyoruz. Sosyal medyada paylaşımlarla güncel tutuyoruz. Ülkemiz güçlü bir ülke. Rabbim bir daha ülkemize böylesi acılar yaşatmasın. Bu vesileyle şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum."

- "Asla unutulmasına izin vermeyeceğiz"

Gazi Özdemir de üç yıl önce 15 Temmuz gecesi TRT İstanbul Radyosu binası önünde meydana gelen olaylarda bir arkadaşının şehit düştüğünü, kendisinin de yaralanarak gazi olduğunu hatırlattı.

Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nın anılarıyla büyüdüklerini, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere karşı kendilerine gazi demeye utandığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Geçmişten bugüne vatan, bayrak, ezan ve dinimiz için şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bizler, 15 Temmuz gazileri olarak 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız, asla unutulmasına da izin vermeyeceğiz. Bizim amacımız 15 Temmuz'da uyanan bir milleti tekrar uyutmamak ve diri tutmaktır."

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15 Temmuz Bingöl Gazi Mehmet Akif Özdemir Gazi Onur Asutay

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