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"15 Temmuz'un Objektifleri" belgeseli ilk kez izleyiciyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 14:04 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı muhabirlerinin de aralarında bulunduğu 107 haberci, Ali Ekber Karaçam'ın yönettiği belgeselde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı

ANTALYA (AA) - Türkiye'de ilk kez 107 haberciyi aynı belgeselde bir araya getiren "15 Temmuz'un Objektifleri", 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde seyirciyle buluştu.

Belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Ali Ekber Karaçam, Antalya AKM'de gerçekleşen gösterimin ardından yaptığı açıklamada, izlemeye gelenlere teşekkür ederek, 480 gün süren çalışmanın sonunda eserin meydana geldiğini söyledi.

Kendisinin de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimin sırasında görev yapan habercilerden biri olduğuna işaret eden Karaçam, "Ben ve onlarca arkadaşım, o hain darbe gecesinde gördüklerimizi size ne kadar anlatabildik bilmiyorum ama elimizden gelen buydu." dedi.

Anadolu Ajansı muhabirlerinin yanı sıra çeşitli medya kuruluşlarında çalışan haber kameramanları, muhabir ve foto muhabirlerinin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattığı belgesel, Türkiye Haber Kameramanları Derneği desteğiyle hazırlandı.

Darbe girişimi sırasında şehit olan Erol Olçok'a ithaf edilen belgeselde, alanlarında uzman 42 kişilik bir ekip görev aldı. Çekimler ise İstanbul, Ankara ve Marmaris'te yapıldı.

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15 Temmuz Ali Ekber Karaçam belgesel festival

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