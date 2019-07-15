15 Temmuz’un ruhu teknoloji ve inovasyonla birleşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Eylül 2019’da düzenlenecek olan ’15 Temmuz Uluslararası Ant-i Darbe Hekatonu’nun tanıtımı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Eylül 2019’da düzenlenecek olan ’15 Temmuz Uluslararası Ant-i Darbe Hekatonu’nun tanıtımı gerçekleşti. Düzenlenen toplantının ana sunumu, tanıtımın ardından Uluslararası Siber Polis Teşkilatı (CYBERPOL) Başkanı Ricardo Baretzky tarafından yapıldı. Eylül 2019’da dünyadan ve Türkiye’den 15 takımın katılacağı ‘15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu’nda takımlar, belirlenen konu başlıkları çerçevesinde mücadele edecek. ‘15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu finalinde; tasarım, teknoloji ve inovasyonla hayat bulacak projeler, seçkin isimlerden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ise dereceye giren yarışmacılar ödüllendirilecek.

"O gün milletimiz dünyada eşine rastlanmayan onurlu bir direnişe imza attı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya İlişkileri Koordinatörü Mücahit Eker yaptığı açıklamada, üç yıl önce Türkiye’de bir darbe ve işgal girişimi yaşandığını söyleyerek, “O gün bir toplumun yaşayabileceği en keskin ihaneti gördük. Aynı zamanda vatanımıza kasteden Fetöcü hainler karşısında aziz milletimizin cesaret ve kahramanlıkla yeni bir destan yazdığına şahit olduk. O gün milletimiz dünyada eşine rastlanmayan onurlu bir direnişe imza attı. Gözü dönmüş terör örgütü mensupları geceden sabaha kadar 251 vatandaşımızı şehit etti, 2 bin 193 vatandaşımızı da yaraladı. Bu sebeple 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.