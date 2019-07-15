HABER

15 Temmuz’un ruhu teknoloji ve inovasyonla birleşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 15:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Eylül 2019’da düzenlenecek olan ’15 Temmuz Uluslararası Ant-i Darbe Hekatonu’nun tanıtımı gerçekleşti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Eylül 2019’da düzenlenecek olan ’15 Temmuz Uluslararası Ant-i Darbe Hekatonu’nun tanıtımı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Eylül 2019’da düzenlenecek olan ’15 Temmuz Uluslararası Ant-i Darbe Hekatonu’nun tanıtımı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Eylül 2019’da düzenlenecek olan ’15 Temmuz Uluslararası Ant-i Darbe Hekatonu’nun tanıtımı gerçekleşti. Düzenlenen toplantının ana sunumu, tanıtımın ardından Uluslararası Siber Polis Teşkilatı (CYBERPOL) Başkanı Ricardo Baretzky tarafından yapıldı. Eylül 2019’da dünyadan ve Türkiye’den 15 takımın katılacağı ‘15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu’nda takımlar, belirlenen konu başlıkları çerçevesinde mücadele edecek. ‘15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu finalinde; tasarım, teknoloji ve inovasyonla hayat bulacak projeler, seçkin isimlerden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ise dereceye giren yarışmacılar ödüllendirilecek.

"O gün milletimiz dünyada eşine rastlanmayan onurlu bir direnişe imza attı"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya İlişkileri Koordinatörü Mücahit Eker yaptığı açıklamada, üç yıl önce Türkiye’de bir darbe ve işgal girişimi yaşandığını söyleyerek, “O gün bir toplumun yaşayabileceği en keskin ihaneti gördük. Aynı zamanda vatanımıza kasteden Fetöcü hainler karşısında aziz milletimizin cesaret ve kahramanlıkla yeni bir destan yazdığına şahit olduk. O gün milletimiz dünyada eşine rastlanmayan onurlu bir direnişe imza attı. Gözü dönmüş terör örgütü mensupları geceden sabaha kadar 251 vatandaşımızı şehit etti, 2 bin 193 vatandaşımızı da yaraladı. Bu sebeple 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde; genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bütün halkımız tek yürek oldu”
Eker sözlerine şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bütün halkımızın tek yürek olduğu ve bir seferberlik ruhuyla atlatılan bu badire, Türk milletinin istiklal ve istikbaline yönelik bir tehdit karşısında ülkesini nasıl can siper hane savunabildiğini ortaya koymuştur. Bunu dosta düşmana göstermiştir. Milletçe o gün yaşadığımız acıları ve onurlu direnişle elde ettiğimiz zaferi de unutturmayacak bir hafıza oluşturmamız gerekiyor. Bunun için hem bireylere hem kurumlara büyük sorumluluk düşüyor”.

"Hekaton, askeri darbelerin etkileri ve darbelerin nasıl önleneceği konusunda çözüm önerileri sunacak"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bir dizi çalışma gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu da bu çalışmaların bir parçasını oluşturuyor. Alanında Türkiye ve dünyada ilk kez düzenlenecek olan 15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu, dünyada askeri darbelerin etkileri ve darbelerin nasıl önleneceği konusunda çözüm önerileri sunmaya çalışacak. Hekaton yönteminin mücadele ve birlik ruhu 15 Temmuz ruhuyla birleşerek askeri darbeler konusunda alanında ilk Big Data analizi ve Anti-Darbe konseptli uygulama çalışmaları yapılacak. ‘15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu’, Türk halkının mücadele azminden örnek alınarak sloganını ‘Birlikten kuvvet doğar’ olarak şekillendirdi. Slogan ve projede kullanılan tüm renkler, vatanına sımsıkı tutunan ve demokrasi için mücadele eden Türk halkının 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya verdiği yanıtın simgelerinden oluşuyor” ifadelerini kullandı.

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
Bağcılar'daki 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldıBağcılar'daki 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı
Yemek dağıtımı sırasında izdiham yaşandıYemek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Hayri Baraçlı açıklaması

İmamoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağım

İBB Başkanı İmamoğlu: Onlara minnnet borçluyuz

İBB binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

15 Temmuz şehidinin annesi gözyaşları içinde anlattı: Sadece 1 kez rüyamda gördüm...

Gözyaşları içinde anlattı: 3 yılda sadece 1 kez rüyamda gördüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.