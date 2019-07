15 Temmuz’un Sabiha Gökçen’deki tanıkları o geceyi anlattı

Anıl UÇAN / İSTANBUL,(DHA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan tanıkları o geceyi anlattı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan tanıklar, 3 yıl sonra aynı yerde bir araya gelerek o geceyi Demirören Haber Ajansı (DHA)’ya anlattılar.

Darbeciler tanklarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelmeden önce kullanmayı bilmediği tırı havalimanı giriş nizamiye kapısının önüne çeken Ersin Uzun, “15 Temmuz darbe günü buradaydım. Darbenin olduğunu hissettiğimizde Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş’tan gelen bir telefon ile darbenin olduğunu öğrendik. Kapının bir an evvel kapanmasının talimatını verdi. Biz o an ne olduğunu anlayamadık. Biz hızlı bir şekilde garaja gidip tırları aldık. Tırları almaya gittiğimiz yerde kapılar kapalıydı. Mesai bitmişti. Biz camı kırarak oradan araçların anahtarlarını aldık. O gün orada bir şey vardı. Her aldığımız anahtar, Allah’ın kudretiyle aldığımız her anahtar o aracı çalıştırdı. Ben hiç hayatımda tır kullanmadım. Tır ehliyetim de yok. Filomuz var ama sadece bakıyorduk. Tırları bir şekilde kapılara getirdik. Kapıları kapattık. Trafiği kestik. O arada tankların yavaş yavaş geldiğini görmeye başladık. 5-6 kişiyle 10-15 dakikalık bir mücadelenin ardından yaklaşık 15 tırı buraya getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün vatandaşlarımız buraya yığılmaya başladılar. Kazasız belasız atlattık. Ben hiç hayatımda tır kullanmadım. İman gücü, Rabbimin yardımıyla tek bir vitese takarak buraya kadar getirdik. Ben 15 Temmuz 1983 doğumluyum. Darbenin olduğu gün benim doğum günümdü. Sayın Cumhurbaşkanımızın bana en büyük hediyesi vatanı savunmasıydı. Çok büyük bir hediye oldu bu” dedi.